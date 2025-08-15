Vicky Martín Berrocal confirma que el amarillo es el color estrella del verano con su vestido lencero más favorecedor

Si había alguna duda de cuál es el color que iba a reinar este verano, Vicky Martín Berrocal acaba de despejarla. La diseñadora y empresaria ha compartido en redes sociales un look que reúne todas las claves de la moda estival: frescura, sensualidad y un toque vibrante que no pasa desapercibido. El protagonista absoluto es un vestido lencero amarillo, un tono que no solo favorece con el bronceado, sino que además transmite optimismo, energía y alegría, tres sensaciones que encajan perfectamente con la temporada.

Con este outfit, Vicky Martín Berrocal no solo marca tendencia, sino que también nos recuerda que en la moda veraniega vale la pena apostar por prendas sencillas pero potentes. Un vestido lencero en un color llamativo es una inversión versátil: puede funcionar en una comida frente al mar, en una noche de verano o incluso en un evento más formal con los accesorios adecuados. El mensaje que acompaña sus fotos en redes sociales, “Ríete hasta de tu sombra”, encaja perfectamente con el espíritu del look: disfrutar, vivir el momento y no tener miedo de brillar - literal y figuradamente- con un color tan radiante como el amarillo.

El vestido lencero: un clásico renovado

El slip dress o vestido lencero es una prenda que, temporada tras temporada, se reinventa y vuelve a aparecer en las tendencias. Su corte fluido, los tirantes finos y el acabado satinado evocan una elegancia relajada que permite llevarlo tanto de día como de noche. En este caso, Vicky ha elegido un diseño que realza la figura con un patrón sencillo pero muy favorecedor, dejando que el color y la textura hablen por sí mismos.

El look de Vicky. Instagram @vickymartinberrocal

El tono amarillo vibrante que ha escogido no solo está en sintonía con las pasarelas internacionales -donde firmas como Versace, Ferragamo o Michael Kors han apostado por él-, sino que también es un guiño a la moda mediterránea, donde los colores cálidos y luminosos son un must en verano.

Complementos minimalistas para un look ganador

Lejos de recargar el estilismo, Vicky ha apostado por la máxima “menos es más” y ha acompañado el vestido con complementos que aportan sofisticación sin restar protagonismo a la prenda principal. Sus gafas de sol negras de montura cuadrada aportan un contraste chic, mientras que el collar de perlas cortas añade un toque clásico y atemporal. En su muñeca, una pulsera dorada fina refuerza la estética elegante y veraniega.

El look de Vicky. Instagram @vickymartinberrocal

En cuanto al calzado, aunque apenas se aprecia, se intuye que ha optado por unas sandalias planas en tono neutro, perfectas para un look relajado pero cuidado. Este tipo de combinaciones demuestran que un vestido lencero no necesita tacones para lucir espectacular.

El amarillo, el color del verano 2025

El amarillo es uno de esos colores que a menudo se asocian con la osadía, ya que no todo el mundo se atreve a llevarlo. Sin embargo, esta temporada se ha convertido en un básico de las colecciones estivales. Favorece especialmente a las pieles bronceadas, ilumina el rostro y aporta una dosis instantánea de buen humor. Desde tonalidades pastel hasta versiones más intensas como la que luce Vicky, el amarillo se ha hecho un hueco imprescindible en vestidos, blusas, trajes de baño y accesorios.