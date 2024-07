Amelia Bono es la culpable de que se haya agotado la falda plisada de Massimo Dutti más bonita del verano

Amelia Bono ha explicado que este verano le ha dado por las faldas, y por culpa de eso ya ha agotado esta plisada que ha lucido en varias ocasiones en las últimas semanas. Ya seas alta o bajita, las faldas plisadas son un imprescindible cada verano y Amelia Bono lo tiene claro. Pero, como las editoras de moda saben, las tendencias de verano 2024 están yendo más allá y nos están sorprendiendo con novedades de lo más estilosas. Si tenemos que hablar de una prenda de vestir que nos ha proporcionado mucho juego en nuestro armario, esa es la falda plisada. Sin ninguna duda, nos ha solucionado todas nuestras dudas estilísticas de cada mañana para saber qué ponernos para ir a la oficina o salir de cita con nuestras mejores amigas.Y Amelia Bono lo ha dejado claro con esta en color vino de efecto arrugado que ella ha combinado con una camiseta de tirantes básica negra y sandalias planas de tachuelas.

Porque las faldas midi son las grandes protagonistas de estos meses estivales. Esta vez, es esta falda plisada de Massimo Dutti, que no está de rebajas tal y como nos ha mostrado Amelia Bono. No obstante, tenemos cero dudas y muchas pruebas de que será una de las alternativas más utilizadas por las mujeres de 20, 40 o 50 años. Amelia Bono ha conjuntado esta pieza en tendencia con un top negro y sandalias planas a tono con tachuelas. Un estilismo de esos perfectos de verano, hasta para los días más calurosos como el de hoy, con el que puedes ir hasta a la oficina, y que ella ha lucido para un evento de belleza en Madrid y luego una comida con su hijo.

Falda midi ramio plisada, de Massimo Dutti (89,95 euros)

Falda plisada. Massimo Dutti

Porque si aún no te has ido de vacaciones, está claro que vas a querer meter una falda plisada en tu maleta como la de Amelia Bono, porque es una prenda de esas comodín que tanto te puede servir para looks de día como de noche con unos buenos complementos.