Amelia Bono combina la camiseta que robarás a tu novio con los shorts más cañeros (y acierta)

Seamos sinceros con total confianza: compartir ropa con tu novio es divertido. O, mejor dicho, robar ropa de su armario nos puede beneficiar en muchos aspectos. Por un lado, podemos ahorrar dinero tanto uno como el otro, mientras que, por el otro lado, conseguimos adaptar nuestro estilo desde otra faceta totalmente distinta. Como es el caso de Amelia Bono, que este miércoles nos ha presentado una propuesta estilística totalmente distinta a lo que nos tiene acostumbrados. Cualquier editora de moda que sigue los pasos de la celebridad sabrá que podemos definir su estilo como coqueto, moderno y de acuerdo con las tendencias del momento. Sin embargo, esta vez nos ha impresionado con una estética cañera y rompedora, así como súper correcta para sobrevivir a las altas temperaturas de Madrid. Sin ir más lejos, se ha marcado un total look de Zara que podemos conseguir a un precio muy económico (y está disponible en la página web en todas las tallas). Amelia Bono nos ha deleitado con una camiseta ovsersize de manga corta en gis jaspeado con un gráfico de lo más divertida por 18€. Lo cierto es que este tipo de prendas están de moda actualmente, así como son socorridas para combinar con cualquier look. Es más, si quieres rebajar o desenfadar uno de ellos, te será fácil con el añadido de este tipo de ítems. La ha combinado con unos shorts de tiro alto rotos, desflecados y juveniles en un color negro jaspeado por 23€. Eso no es todo, Amelia Bono ha dado el toque de color con una bandolera en rojo con mucha personalidad, así como sus gafas de sol favoritas.

Amelia Bonoha regresado de sus vacaciones de verano, donde ha podido relajarse y desconectar del estrés de la rutina diaria. Durante el verano, hemos ido tomando nota de todas las prendas y accesorios en tendencia que ha puesto de moda (y ha hecho que nos obsesionemos): desde los bañadores de estampado animal que más favorecen a las mujeres 40+ hasta los vestidos fresquitos y ligeros. Pero, una vez ha pisado la capital, ha revolucionado sus redes sociales con este nuevo estilismo para disfrutar de las calles madrileñas. Por lo que podemos decir que la celebridad se ha olvidado de los caftanes cómodos para bajar a la playa, las minifaldas que estilizan las piernas y los bikinis más modernos para presentarnos a la nueva Amelia Bono.

Amelia Bono en Madrid. @ameliabono

Camiseta con gráfico, de Zara (18 euros)

Camiseta con gráfico. Zara

Shorts desflecados, de Zara (23 euros)

Shorts desflecados. Zara

De la misma manera que lo ha hecho Rocío Osorno con la camisa que llevaremos al trabajo en septiembre, Amelia Bono nos ha descubierto sus nuevas adquisiciones de Zara que todavía podemos comprar.