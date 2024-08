Rocío Osorno ha encontrado en Zara esta camisa (súper especial y atípica) para la vuelta al trabajo en septiembre

Estamos en pleno momento de regreso de las vacaciones de verano, donde las editoras de moda nos ofrecen sus últimos looks repletos de vestidos de crochet, trajes de baño en tendencia o conjuntos playeros súper cómodos. Al mismo tiempo que este tipo de propuestas estilísticas va decayendo, las centradas en cómo vestir a la vuelta a la oficina están creciendo. Es por ello que nos estamos inundando de ideas sobre cómo combinar las camisas oxford, las faldas de efecto cuero (como la de María José Suárez en su debut en 'Y ahora Sonsoles') o los mocasines para darles un toque más rejuvenecedor. La cuestión es encontrar la fórmula mágica para que los looksde oficina no sean nada aburridos y clásicos, con el fin de ofrecer juego y versatilidad a tu faceta más formal. Ante esta emergencia estilística, debemos recurrir a una de las expertas en moda que más nos ayuda a través de su contenido en redes sociales. Y, efectivamente, ahora, es el turno de Rocío Osorno, que, tal y como nos tiene acostumbradas, nos ha ofrecido una opción más para que tu vestimenta no pase nada desapercibida en tu regreso a la oficina. Todo tiene que ver con la camisa más original y atípica que tus compañeras de trabajo podrán ver en la empresa y, aunque parezca de lujo, es de Zara (que actualmente está disponible por 60€). Se trata de una camisa en blanco que, por la parte frontal, es básica: cuello redondo, tirantes anchos, ceñido en la cintura y una terminación en volante. Ahora bien, el toque mágico se esconde en la espalda, que está decorada con un sinfín de tiras anchas que se entrelazan entre ellas, dejando una zona de la prenda de lo más espectacular.

Rocío Osorno ha combinado esta camisa de Zara con unospantalones palazzo en rojo, un contraste de colores de lo más correcto y habitual en los looksde oficina. Son sofisticados, perfectos para cualquier ocasión y crean un efecto vientre plano'. Asimismo, ha añadido un cinturón fino en negro con una tipografía en dorado, a juego con el bolso de hombro y las sandalias de tacón ideales para evitar dolor de pies, pero estilizar las piernas. Como acabamos de demostrar de la mano de la influencer sevillana, debemos apuntarnos esta opción de cómo vestir en la oficina en septiembre para cuando llegue el momento de no saber cómo destacar o impresionar.

Blusa cintas, de Zara (60 euros)

