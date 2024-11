Ana Belén sigue derrochando un estilo muy juvenil a sus 73 años con los jeans pitillo por dentro de las botas

Ana Belén es una de las mujeres españolas con más estilo, y de eso no tenemos ninguna duda. Si este fin de semana derrochaba elegancia para el concierto de Victor Manuel en Madrid con un abrigo azul marino y vestido negro, ahora ha sacado su lado más casual, juvenil y rockero para un encuentro de amigos. A los 73 años de Ana Belén, se ha convertido en toda una referente del sector de las tendencias tanto para las mujeres de 30 como de 60 años. A lo largo de todos estos años, nos ha inspirado a la hora de identificar los vestidos de invitada más funcionales o favorecedores, así como sus looks ejecutivos que nunca le dejan indiferente.

Si tenemos que hablar ahora mismo del abrigo en marino de la artista, debemos decir que ha hecho que se convierta en toda una it girl, llegando a ser una de las mujeres más elegantes, así como clásicas, de todos los tiempos. Y ahora ha dejado ese lado más elegante y clásico para sorprendernos con los jeans pitillo que han vuelto al armario de las mujeres que más saben de moda, y ella los lleva por dentro de las botas y con una cazadora de piel negra. Parece que los pantalones de corte recto nos han dejado momentáneamente, para ver el regreso de los pitillos de nuevo en nuestros armarios. Estos jeans se popularizaron en la década de 2000 y desde entonces no han terminado de colgar la etiqueta de pasado de moda, y el look de Ana Belén es un buen ejemplo de ello.

Cómo llevar vaqueros pitllo pasados los 70 años

Dos mujeres que son claro ejemplo de cómo hacerlo son Ana Belén o Carmen Lomana, cada una pasados los 70 años y con estilos muy diferentes. Si a Carmen la vemos lucirlos de la forma más elegante con zapatos de tacón sensato, botines o bailarinas con chaquetas de tweed o blusas románticas, Ana Belén lo hace con un toque más rockero con biker y los vaqueros pitillo por dentro de las botas.

Dos mujeres, y dos estilos muy diferentes, pero lo que está claro es que los jeans pitillo están de vuelta, y también para las mujeres +50 y +70.