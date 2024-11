Ana Belén se convierte en la mujer más elegante a sus 73 años con el abrigo en marino esencial de esta temporada

Cuando las celebridades tienen una cita en el Teatro Real, las editoras de moda sabemos que encontraremos guiños a tendencias en sus estilismos. Esta vez, Ana Belén ha asistido al emblemático espacio de Madrid por un motivo de peso: animar a Víctor Manuel en su concierto. No obstante, momentos instantes de entrar por las puertas del Teatro Real, hemos cazado el lookde Ana Belén de manera inesperada. Pero, la realidad es que la sorpresa nos la hemos llevado nosotras con la prenda estrella que ha sacado de su armario a los 73 años de la manera más elegante, así como clásica. Hablamos del abrigo de corte masculino protagonizado por una de las tonalidades que más llevamos en invierno, como es el marino. Protagoniza un patrón tradicional, como es un largo por los gemelos, solapas maximalistas y silueta recta, llegando a ser un poco oversize. Es clásico, elegante, versátil y combinable con todo tipo de vestimentas que podemos lucir a lo largo de los próximos meses. Incluso lo podemos mezclar con los colores más oscuros (aunque, una de las reglas de la moda no escritas lo reniegue), como ha hecho esta noche de sábado Ana Belén. Como se observa, el modelo de abrigo del que estamos hablando es tan sencillo que lo encontramos en varias de las marcas españolas low cost en las que más confiamos. En este caso, el modelo más similar con el que hemos dado es en Stradivarius por 50 euros. Un precio de lo más rentable para darle uso día sí y día también durante todo el invierno y que, incluso, podemos encontrar con más descuentazo en el Black Friday el próximo 29 de noviembre.

A los 73 años de Ana Belén, se ha convertido en toda una referente del sector de las tendencias tanto para las mujeres de 30 como de 60 años. A lo largo de todos estos años, nos ha inspirado a la hora de identificar los vestidos de invitada más funcionales o favorecedores, así como sus looks ejecutivos que nunca le dejan indiferente. Si tenemos que hablar ahora mismo del abrigo en marino de la artista, debemos decir que ha hecho que se convierta en toda una it girl, llegando a ser una de las mujeres más elegantes, así como clásicas, de todos los tiempos.

Ana Belén en el concierto de Victor Manuel en el Teatro Real de Madrid. Gtres

Abrigo de corte masculino en marino, de Stradivarius (50 euros)

Abrigo de corte masculino. Stradivarius

El look de Ana Belén para ir al concierto de Víctor Manuel en el Teatro Real de Madrid

Ana Belén ha combinado dicho abrigo de lo más calentito con una de las tonalidades inesperadas, como es el negro. No obstante, a día de hoy no paramos de ver la mezcla de estos dos colores tanto en las alfombras rojas como en el street wear, por lo que podemos confirmar que esta regla no escrita, queda eliminada. Además, si la lleva Ana Belén en el concierto de Víctor Manuel, significa que ya se ha convertido en un método fashionable. La actriz y cantante ha combinado esta pieza con un vestido largo negro de plumeti combinado con transparencias, de escote en pico y falda con mucho volumen. Lo elevó con medias tupidas a tono, botines de tacón y bolso bandolera con detalles en rojo. Y, como no nos podemos fiar de las temperaturas de la capital, Ana Belén recurrió a un pañuelo en morado.

Si Ana Belén confirma que el abrigo en marino será la prenda todoterreno y en tendencia de esta temporada, nosotras nos la apuntaremos para nuestra lista de la compra del Black Friday.