Carmen Lomana vuelve a ser la invitada perfecta de otoño con este elegantísimo traje amarillo para dar el pregón en Rueda

No hay evento en el que Carmen Lomana no derroche todo su estilo, y para ser pregonera no podía ser menos. Y es que nuestra socialite favorita ha sido la pregonera de la XXXIV Fiesta de la Vendimia de la D.O. Rueda. Según ha anunciado la denominación de origen en un comunicado, la leonesa ha sido la encargada de abrir el acto del pregón y pisada de la uva de esta 34ª edición por su "vinculación con el territorio", ya que en su visita a las bodegas y viñedos de la D.O. Rueda "en un viaje en el que pudo probar diferentes elaboraciones y en el que manifestó ser seguidora del vino blanco de la D.O. Rueda". Si para comunicarlo en su cuenta de Instagram, Carmen Lomana escogió un traje de pana rosa de Lola Casademunt, ayer para dar el pregón lo hizo con un traje amarillo.

Un traje amarillo de invitada perfecta de otoño de lo más elegante, con hombreras marcadas, de Alejandro de Miguel con el que Carmen Lomana ha vuelto a derrochar estilo para ser pregonera. Un color que no falta en el armario de la socialite durante todo el año, y con el que nos ha demostrado que también es un color perfecto para otoño. Símbolo de las mujeres en el trabajo y del ‘power dressing’, las hombreras vuelven este otoño 2024 para definir la silueta de la mujer. Y Lomana lo tiene claro. Las hombreras se postulan como otra forma de atraer la atención hacia esta parte del cuerpo, dándole una renovada silueta, mucho más estructurada y arquitectónica.

Carmen Lomana dando el pregón. @dorueda

Carmen Lomana ha mencionado durante su discurso su trayectoria y su vinculación al mundo de la moda. Por último, ha destacado también la importancia que tiene para ella el vino y lo mucho que supone para ella en su día a día.