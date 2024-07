Así de fácil puedes teñirte la melena de rojo en casa, como lo ha hecho Marc Cucurella

Si no podías parar de cantar la canción que habla de él, ahora tampoco podrás dejar de hablar de su nueva melena roja. Marc Cucurella dijo que si ganaba la Eurocopa se iba a teñir el pelo de rojo, y así lo ha hecho y encima con una campaña publicitaria ganando dinero. ¡Qué crack! El jugador de la selección española de fútbol ha tardado unos días pero finalmente se ha animado con este cambio de look tan radical. "Lo prometido es deuda. La que hemos liado con Garnier", ha escrito junto a todas estas imágenes en las que muestra su nueva melena. Con su característica melena rizada, el defensa se ha convertido en uno de los jugadores más queridos de la selección española. Esta semana celebraba la victoria de su equipo en la Eurocopa 2024 con la mítica fuente de Cibeles como fondo. Sin embargo, sus seguidores le instaban a cumplir la promesa que él mismo lanzó al aire durante la Eurocopa. Si se lanzaba con el trofeo, teñiría su pelo de rojo. Y dicho y hecho.

Cucurella ha confiado en la línea 'Good' de Garnier, que ha revolucionado la coloración en casa y ofrece un color brillante hasta ocho semanas. Además, no solo no daña el pelo sino que lo cuida, ya que su fórmula está hecha con un 90% de ingredientes de origen natural y no tiene amoniaco ni siliconas. Tiago Melo, General Manager de Garnier España y Portugal, ha recalcado “la importancia de crear campañas en real time al ritmo en el que se mueven las tendencias. Es una manera muy proactiva de activar contenido a nivel local, que marca un antes y un después en la forma en la que Garnier interactúa con los consumidores. Un ejemplo claro de content at speed of culture”.

El producto elegido para hacer este cambio de color ha sido Good, en el tono 6.6. Una coloración permanente de fórmula increíblemente fácil, intuitiva y sin goteo, que puede aplicarse con las propias manos, tan sencillo como si se tratara de una mascarilla capilar. Destaca por su transparencia y naturalidad, hecha con un 90% de ingredientes de origen natural y sin amoniaco ni siliconas. Como muestra en el carrusel de fotografías que ha compartido en su cuenta de Instagram.