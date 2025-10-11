Así lleva la Reina Sofía el estampado de leopardo más elegante a sus 86 años

La Reina Sofía se ha sumado a la tendencia del animal print con la chaqueta más original de su fondo de armario. Sí, uno de los estampados más extravagantes o arriesgados se ha instalado en el último look de la monarca esta tarde de viernes, pero trasladado a la faceta más sofisticada. Tras triunfar con el conjunto pijamero rejuvenecedor o la blazer de estampado floral, ha vuelto a demostrar que la moda no entiende de edades ni corresponde a una franja de años.

Esta vez, la royal ha aparecido en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre con el objetivo de presidir la presentación del libro y exposición Invencibles - XX Aniversario UME, junto a la Ministra de Defensa, Margarita Robles, y otras autoridades militares. Un acto de una fuerte carga simbólica con el cuerpo militar dedicado a emergencias, rescates y operaciones humanitarias en España. Para la ocasión, como decíamos, ha vuelto a ser fiel a su estilo elegantísimo con prendas básicas, atemporales y versátiles que siempre triunfan en cada una de sus apariciones en actos oficiales. No obstante, esta vez la joya de la corona de la ha llevado una prenda de abrigo que está en sintonía con las tendencias de otoño-invierno 2025/26, así como no ha dejado indiferente a nadie.

Cómo defender el estampado animal, según la Reina Sofía

Todas las miradas se han dirigido a la chaqueta larga geométrica con parches de estilo patchwork de animal print en blanco y negro. Sabemos que a la Reina Sofía le gusta dar un toque llamativo o destacable a través del color o estampados en sus looks, pero esta vez se ha desvinculado de las clásicas blazers o chaquetas básicas. Una alternativa lejos de lo que solemos ver en sus actos institucionales, pero que ha dado una lección de moda en base a cómo defender el leopardo desde un aire más sofisticado.

La UME presenta el libro y una exposición fotográfica con motivo de su XX aniversario Alberto Ortega Europa Press

Con blusa satinada + pantalones rectos: su binomio más confiado

Ha sacado partido a esta chaqueta larga siguiendo las tonalidades que la protagonizan, como bien son tanto en blanco como el negro. Se ha tratado de una blusa de cuello redondo satinada, una alternativa de lo más sencilla, pero elegantísima que aporta delicadeza, junto con unos clásicos pantalones de pinzas rectos que no pueden faltar en su vestidor. En cuanto a los accesorios, la Reina Sofía no se ha olvidado de su collar de perlas, todo un clásico de su joyero, así como del bolso de la firma de lujo Loewe conocido como Puzzle, con un precio de más de 2.800 euros.

Esta vez, la Reina Sofia ha confiado en el binomio blanco y negro para crear un aura en el estilismo junto con la prenda estrella de su armario. Rompe con lo que más solemos ver en sus looks y se suma a las tendencias actuales de una manera sutil y discreta.