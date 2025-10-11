Ayuso acierta con los vaqueros rectos de efecto rejuvenecedor en una visita en Toledo

Si cada look de oficina de Isabel Díaz Ayuso es todo un éxito se debe a su don por combinar prendas básicas, atemporales y funcionales. Lo hemos vuelto a comprobar con el comienzo de la nueva agenda este septiembre, donde cada vez más ha ido desvinculándose de los vestidos más ponibles para dar la bienvenida a las clásicas blusas satinadas, los mocasines que nunca fallan o los vaqueros rectos más modernos con efecto rejuvenecedor.

Acaba de ocurrir esta tarde de viernes en una visita en Toledo. Y es que esta vez ha sido para hacer una visita a la empresa Valquer, la empresa familiar ubicada en Villaminaya, dedicada a la cosmética capilar y productos de cuidado personal. En esta, la Presidenta de la Comunidad de Madrid ha hecho un recorrido por las instalaciones, donde hemos descubierto su último estilismo sofisticado, pero con un aire juvenil y en sintonía con las tendencias de otoño-invierno 2025/26. Cabe destacar que en este tipo de actos, Ayuso utiliza prendas elegantes, pero accesibles que combinan la formalidad con la practicidad, con colores neutros que no llaman demasiado la atención, de una manera más sutil.

Blusa holgada + vaqueros rectos: el último look de Ayuso

"Valquer es una empresa familiar mitad madrileña mitad toledana, que ha cumplido 50 años. Se ha convertido en una gran firma de cosmética y salud gracias a la innovación y la excelencia, con el mejor equipo al frente", ha comentado Isabel Díaz Ayuso en su cuenta de Twitter junto con unas imágenes de su respectiva visita. Un look adaptado al cambio de temperaturas, en el que ha optado por un jersey de punto de corte relajado en negro con cuello redondo y mangas francesas que da una sensación de ligereza y desenfado. Lo ha combinado con la joya de la corona, como son unos vaqueros de tono oscuros de corte recto, pero ligeramente anchos y rejuvenecedores, que estilizan su figura y ayudan a complementar los looks del día a día.

Con el triunfo de los mocasines, un calzado en tendencia esta temporada

Como decíamos, lo ha combinado con uno de los calzados que más se llevarán esta temporada de otoño-invierno 2025/26: los mocasines. Sin olvidaros de los náuticos, esta alternativa elegantísima a la par que cómoda para todos los días, será el mejor aliado tanto de las oficinistas como de las editoras de moda. Unos zapatos que nunca pasan de moda que reflejan sofisticación, poder y autoridad en un estilismo más relajado en la visita de este viernes.

Un binomio que todas tenemos en el armario, como es un jersey de punto + vaqueros rectos, nunca ha sido tan sencillo de combinar para triunfar esta temporada. Un look de oficina de Ayuso más que transmite empoderamiento con prendas que son fáciles de replicar.