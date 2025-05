Ayuso se olvida de la primavera en Madrid y recupera sus botas altas para estos días de lluvia

Isabel Díaz Ayuso se ha olvidado de la primavera en Madrid por unas horas, y no nos extraña, porque con la bajada de temperaturas y los tres días de lluvia de nuevo que nos esperan, a nosotras también nos ha pasado. ¿Cuántos días llevamos lloviendo en este 2025? No llevamos la cuenta, pero nosotras no pedimos estar en la Feria de Abril 2025, nosotras queremos que vuelva la primavera de verdad a Madrid con sol y calor. Pero de momento, Ayuso ha vuelto a sacar del armario sus botas altas arrugadas favoritas y un vestido de punto.

Ayuso ha apostado por un vestido de punto midi, con cuello medio y manga larga que ha combinado con botas de caña alta y tacón. Pocas prendas hay tan prácticas, cómodas y favorecedoras para otoño como un vestido de punto. Por todo ello, y porque según pasarelas y prescriptoras de estilo no debería faltar en tu armario, como ha dejado claro Isabel Díaz Ayuso en esta semana lluviosa en Madrid. A caballo entre la tendencia y la atemporalidad, el vestido de punto se dibuja así como una prenda imprescindible en el guardarropa invernal y en una de las favoritas de las expertas en moda para crear un look perfecto sin necesidad de complicaciones. Combina con todo tipo de zapatos, como unas botas altas.

Ayuso recupera sus botas altas en mayo

Ayuso se se ha puesto ahora estas botas de tacón cómodo con jeans pitillo. Los desfiles y expertas en moda confirman la vuelta de los pantalones pitillo, ajustados y entallados, a los que les dijimos adiós hace unos años. Algunas los propusieron en denim combinados con botas altas como Zoe Saldaña, otras de cintura baja con un crop-top, para dejar la cintura al descubierto, y otras en una versión muy parecida a los leggings, llevados con chaquetas de tweed, blusas brillantes y otros accesorios de inspiración Y2k.

El look de Ayuso. Gtres

Las botas, planas o de tacón, combinan a la perfección con los vaqueros ajustados para construir una silueta elegante y depurada. Ya sean botas camperas, de montar o cualquier modelo en piel clásico, aportan siempre el toque justo de elegancia sin esfuerzo, como ha demostrado Ayuso. Y también para los días más fríos y de lluvia de primavera.