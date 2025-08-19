El vestido más viral de Zara es blanco, lleva un pañuelo a la cintura y tiene el aprobado de Rocío Osorno

La experta en crear necesidades fashion, Rocío Osorno, ha vuelto a poner su ojo en un vestido de Zara que lo tiene todo para convertirse en el primero de muchos que se sumen a la moda del pañuelo a la cintura. Si hace unos días la sevillana se subía al barco de la tendencia más deseada del mes de agosto, ahora la vemos llevándola a un nuevo nivel en formato vestido.

El pañuelo en la cintura es mucho más que un accesorio improvisado: se ha convertido en el gesto de estilo definitivo del verano 2025. De Ibiza a la Costa Azul, de las playas andaluzas a los destinos más cool del Mediterráneo, no hay influencer ni fashion 'insider' que no lo haya incorporado a sus looks. Y lo que parecía un simple recurso de vacaciones, ahora se consolida como un detalle que veremos incluido en vestidos, faldas e incluso pantalones durante la próxima temporada.

El vestido blanco con pañuelo que favorece a todas

El diseño que ha enamorado a Rocío pertenece a la nueva colección de Zara y no puede ser más favorecedor. Se trata de un vestido blanco con tirantes finos y silueta fluida que se adapta a cualquier cuerpo, elevando la figura gracias al pañuelo azul a rayas anudado a la cintura. Ese pequeño detalle como llevamos viendo sin parar en los últimos meses es de todo menos improvisado: estiliza, marca la silueta y aporta movimiento. Una apuesta sencilla, pero cargada de estilo que convierte un vestido aparentemente básico en una pieza con carácter propio.

Vestido midi pañuelo rayas, de Zara (39,95 euros)

Vestido midi pañuelo rayas. Zara

El vestido blanco es un clásico eterno del verano, pero cuando se actualiza con un aire muy en tendencia como este pañuelo, se transforma en el comodín más versátil de cualquier maleta de vacaciones. Lo interesante de este fichaje de Zara es que no hablamos de un vestido blanco cualquiera. El corte limpio y atemporal se transforma gracias al pañuelo, que funciona como cinturón improvisado y como acento de color. Es un guiño al estilo mediterráneo más relajado, con ese aire de estilo sin esfuerzo que tanto gusta a la sevillana.

La próxima prenda viral del verano

Rocío Osorno lo ha combinado con uno de los accesorios más icónicos del verano: el capazo de mimbre de Loewe, con el logo en piel marrón. Una elección que confirma su maestría a la hora de mezclar básicos de lujo silencioso con prendas más accesibles logrando un equilibrio que es pura inspiración para cualquier armario. Cada vez que Rocío Osorno comparte un look, se agota. Y todo apunta a que este vestido de Zara será la próxima víctima de ese efecto viral que la influencer sabe manejar como nadie. Su versatilidad, su precio asequible y su estética fresca y elegante lo convierten en un imprescindible del verano tardío y del inicio del otoño.

Si algo nos ha dejado claro la sevillana con su último fichaje de Zara es que la moda del pañuelo a la cintura no es un simple capricho de temporada. Va a seguir presente en nuestros armarios en diferentes versiones y este vestido es la prueba definitiva. Así que, si estás buscando una prenda con la que marcar la diferencia en tus looks vacacionales y más allá, esta es la señal para hacerte con él antes de que desaparezca de la web.