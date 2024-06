¿Boda a la vista? Estos son los vestidos más elegantes por menos de 50 euros

Comienza junio y, con él, la época más esperada por todas las románticas y amantes de la moda. La temporada de BBC, es decir, bodas, bautizos y comuniones, incita a que todas nos hagamos con los mejores looks de invitada con los que triunfar en todas aquellas ocasiones más especiales que tengamos en los próximos meses de primavera y verano. Si bien es cierto que, cuando suben las temperaturas, todas tendemos a apostar por vestidos de corte midi en colores llamativos y estampados para nuestras bodas, esta temporada los colores rojos son un imprescindibles y, por tanto, será un acierto absoluto si decides hacerte con un vestido de corte midi en esta tonalidad para tus próximas bodas de verano. Uno clásico que no nos puede faltar son los vestidos midi en estampado floral, así como los de estampado 'boho'. Puede que no tengamos claro qué vestidos son los más indicados para este tipo de ocasiones, por lo que, nuestras influencers favoritas como Rocío Osorno, Anna Padilla o María Fernández-Rubíes, nos dan las claves para vestir acorde a una boda este junio. Ellas apuestan por vestidos midi en tonalidades neutras y el toque final se lo dan con los accesorios: grandes collares, bolsos tipo bomboneras y sandalias de tacón. Para una boda, está muy bien invertir en marcas hechas en España, pero, si nuestro presupuesto no nos lo permite, en tiendas 'low cost' podemos encontrar una gran variedad de vestidos por menos de 50 euros.

Sea como sea, en nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango, Sfera o Massimo Dutti podemos encontrar vestidos muy elegantes, sofisticados y aptos para bodas tanto de día como de noche. ¿Qué vestidos son tendencia esta primavera y verano? Sin duda, los vestidos midi con corte 'cut out' son ideales para esta época, ya que aporta un toque sexy y arriesgado al look, dejando entrever algunas zonas de nuestro cuerpo. El escote asimétrico también es muy favorecedor, así como el cuello 'halter', perfecto para las chicas que quieran estilizar su figura. En cuanto a tejidos, el satén seguirá siendo un must, pues este eleva la elegancia al vestido. Todo ello combinado con unas sandalias muy altas de tacón y unas joyas especiales, te dejamos un total de 5 vestidos de tiendas 'low cost' por menos de 50 euros.

Vestido midi cut out, de Zara (29,95 euros)

Vestido midi cut out Zara

Vestido tirantes midi, de Sfera (49,99 euros)

Vestido tirantes midi Sfera

Vestido frunce espalda, de Sfera (21,99 euros)

Vestido frunce espalda Sfera

Vestido estampado hilo metalizado, de Zara (39,95 euros)

Vestido estampado Zara

Vestido midi cut out tie dye, de Zara (39,95 euros)

Vestido midi cut out tie dye Zara

Estos son todos los vestidos de marcas 'low cost' por menos de 50 euros con los que conseguir ser la invitada perfecta esta primavera y verano 2024. Así que, echa un vistazo a nuestras tiendas favoritas para encontrar el que vaya más acorde a tus gustos y personalidad.