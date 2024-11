Las botas de ante más buscadas del invierno 2024 para marcar tendencia, palabra de editora de moda

Si estás pensando en añadir un nuevo par de botas a tu vestidor este invierno 2024 lo mejor que puedes hacer es optar por unas botas de ante, no solo son las más buscadas por influencers y celebrities también son uno de esos básicos de fondo de armario que te resolverá más estilismos cuando las temperaturas bajen, bueno y cuando no también ya vimos este verano como las de estilo cowboy se hacían un hueco más allá de festivales.

Es un hecho, al igual que el color burdeos y el estampado animal el ante está por todas partes y este invierno no parece irse a ningún sitio primero la fiebre del ante empezó con bolsos para dar paso a cazadoras de entretiempo y ahora les llega el turno a las botas, con la estética boho y cowboy en auge no nos extraña que esta temporada las expertas en moda se vistan de ante de pies a cabeza, nosotras las primeras, así que es hora de conocer cuáles son los diseños en los que merece la pena invertir y dónde puedes conseguirlos hemos seleccionado opciones para todos los gustos y bolsillos, desde la clásica bota negra, pasando por las cowboy, bikers, hípicas, slouchy, básicamente hemos elegido una para cada estética y lo mejor de todo es que todas ellas son desprenden tendencia por cada detalle. Marcas de lujo como Isabel Marant y Saint Laurent han sacado versiones de ensueño, con materiales de primera calidad y acabados exquisitos, pensadas para durar y hacerse notar. Sus botas de ante de estilo cowboy y bohemio elevan el look a otro nivel con detalles en pespuntes, hebillas metálicas o remaches, ideales para quienes buscan una pieza especial. Pero también hay opciones más accesibles en marcas como Zara, Pull & Bear o Stradivarius, que demuestran que es posible lucir unas botas de ante de calidad sin gastar una fortuna. Con estas alternativas, el lujo se hace asequible sin perder estilo. La clave es escoger un par que realmente refleje tu estilo: algo minimalista y funcional o, por el contrario, un diseño con personalidad y detalles llamativos. De esta forma, tendrás un par que no solo esté a la moda esta temporada, sino que se mantenga como un esencial en tu armario invierno tras invierno.

Botas planas frontier, de Mustang (99,95 euros)

Botas planas frontier Mustang

Las botas arrugadas tipo slouchy como estas de Mustang en color marrón y tacón plano son de las que más verás este invierno sobre todo para elevar los looks más boho, atrevéte a combinarlas con una chaqueta de flecos y el resultado será de 10.

Botas cowboy pespuntes, de Pull & Bear (39,99 euros)

Botas cowboy pespuntes Pull & Bear

Las típicas botas cowboy están viviendo su año dorado y estas de Pull & Bear nos lo confirman, con una altura por media pierna y pespuntes en vivo son el epítome de las chicas cool este invierno combínalas con un abrigo peluche los días más fríos del año.

Bota milan cuero, de Hispanitas (189,90 euros)

Bota milan cuero Hispanitas

Tipo hípica también están de moda, este modelo de Hispanitas está disponible también en negro y son la opción perfecta para ponerte con los pantalones cargo que tanto veremos en los próximos meses, también será un aliado perfecto para faldas de cuadros.

Botas planas biker hebilla piel, de Stradivarius (79,99 euros)

Botas planas biker hebilla piel Stradivarius

Las botas estilo biker o moteras no se llevan solo en negro, este modelo de Stradivarius en ante marrón es la opción perfecta para un look más casual y desenfadado con falda o vestido mini y medias apuesta por flecos o estampado animal para un resultado muy chic.

Bota tacón serraje combinada, de Zara (89,95 euros)

Bota tacón serraje combinada Zara

Si eres una auténtica fashionista estas botas de ante llevan tu nombre escrito, lejos de las típicas estilo cowboy, este diseño de Zara con detalles en relieve marrón en contraste con el ante son uno de esos zapatos que elevan cualquier outfit con su mera presencia. Sin duda unas de nuestras favoritas.

Bota tacón serraje, de Zara (89,95 euros)

Bota tacón serraje Zara

Para las que buscan seguir las tendencias, pero no quieren ir más allá de los básicos este modelo de Zara en ante negro de caña alta es un fondo de armario indiscutible, ideal para ponerte a todos los días desde primera hora de la mañana para ir a la oficina hasta última hora del día para eventos.