Camen Lomana tiene claro que el pantalón culotte es el que más estilizará a las mujeres 50+ este verano

Vaya semana llevaCarmen Lomana. La empresaria no deja de conquistarnos con todos los looksque nos muestra en Instagram, lo hizo el martes con la falda sueltecita que es todo lo que necesitamos para conseguir un look parisino; lo repitió el miércoles, tirando de archivo, para enamorarnoscon el vestido boho que lució durante sus vacaciones en Saint-Tropez; y, ayer lo volvió a hacer con el vestido midi satinado que es todo un acierto si lo combinamos con complementos dorados. Pues bien, se acaba la semana pero ella no deja de sorprendernos, ahora lo ha hecho con un pantalón fluido y acampanado que todas necesitamos para crear los looks más originales de este verano.

Carmen Lomana ha decidido completar su look con un top negro sin mangas por dentro del pantalón, que le sienta como un guante y potencia su figura, con un capazo de Louis Vuitton (el bolso que todas necesitamos para aportar un toque súper veraniego a todos nuestros looks esta temporada) y con unas originales sandalias joya con tacón de perlas. En cuanto al protagonista del look, el pantalón culotte, Carmen Lomana se ha decantado por un diseño de Pertegaz que, actualmente, no está disponible en su web. Por eso nosotras hemos encontrado para ti este tan ideal de Zara, que se parece mucho y que, encima, está rebajado. Hazte con él lo antes posible porque estamos seguras de que solucionará la mayoría de tus looks este verano y que, si lo combinas con unas sandalias de tacón, tu top favorito y complementos dorados, crearás un look digno de las noches más especiales del verano.

Pantalón culotte estampado, de Zara (25,99€ - antes 35,99€)

Pantalón Culotte estampado Zara

Nosotras estamos corriendo a la web de Zara para conseguir este pantalón antes de que se agote y algún top o blusita elegante con los que poder combinarlo.