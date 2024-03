La camiseta más 'cutre' (y española) de Victoria Federica en su exótico viaje de amigas

Victoria Federica sigue disfrutando de su viaje con amigas, y nos sigue dejando fotografías de sus looks en su cuenta de Instagram. Victoria Federica es de las afortunadas que está de vacaciones de Semana Santa, aprovechando el parón del rodaje de 'El Desafío' en Antena 3. Y aunque pensábamos que la veríamos en las procesiones de su querida Andalucía, o en los toro con su madre, la hija de la Infanta Elena se ha marchado hasta Sri Lanka para disfrutar de un safari con sus amigas. Un destino en el que ya ha podido disfrutar plenamente de la naturaleza apuntándose a una de las actividades típicas de allí, el safari, y dejando una serie de instantáneas para el recuerdo en su perfil personal de Instagram que ahora ha subido un Stories con una camiseta del podcast 'Cutre y medio mal' que ya está agotada en la web, pero seguro que muchos se apuntan a la lista para copiar a Victoria Federica. De ahí, que digamos que su camiseta es 'cutre', no de forma despectiva, si no que es el nombre del podcast y lo que reza su camiseta. Si ayer nos dejaba un look con las zapatillas Adidas Samba de las chicas más pijas de Madrid que Victoria Federica ha metido en su maleta de vacaciones con un pantalón de lino de lo más original con cremalleras en los laterales, hoy lo hace con este camiseta de lo más original con su collar de perlas favorito, mientras amigas llevan outfits más arreglados con vestidos blancos.

Victoria Federica nos lo ha dejado claro con este look desde Sri Lanka con camiseta básica de tirantes, sus tank top favoritos, que ha combinado con unos pantalones anchos de lino, de lo más originales con cremalleras a los lados. Un estilismo de lo más cómodo con el que Vic nos deja también en este segundo look con una camiseta blanca estampada de este podcast. Al menos por el viaje exótico del que está disfrutando Victoria Federica, nada menos que en Sri Lanka. Un viaje de ensueño que Victoria Federica no ha dudado en hacer con Rocío Laffón y Marta Ezcurra, dos de sus incondicionales. Tres amigas y una experiencia inolvidable que, por supuesto, están compartiendo a través de sus redes sociales, y que ahora podemos ver mejor sus looks en este Stories para este martes de viaje.

Victoria Federica y sus amigas en Sri Lanka. @vicmabor

Un color fundamental en los viajeros que realizan este tipo de excursiones por cualquier continente, el blanco. El color que vemos en los looks de Victoria Federica y sus amigas, eso sí, ellas con vestidos y Vic con una camiseta de lo más cómoda, y las dos amigas con complementos en color coral.