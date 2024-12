Carla Goyanes triunfa en el concierto de Camilo con el outfit invernal más elegante de la noche madrileña

Después de que los Black Eyed Peas hicieran vibrar el Starlite Christmas al ritmo de Victoria Federica o Paula Echevarría hace tan solo unos días, anoche fue el turno de Camilo, quien se subió al escenario para conquistar al público con su característico estilo cercano y auténtico. La segunda edición del festival, inaugurada el pasado 12 de diciembre, se está consolidando como uno cada vez más como uno de los eventos imprescindibles de la temporada navideña en Madrid, combinando los mejores éxitos con un ambiente lleno de magia y glamur.

Camilo, con su energía inconfundible, ofreció un espectáculo inolvidable. Hits como 'Vida de rico', 'Tutu' y 'Kesi' encendieron los ánimos de los asistentes, mientras Evaluna, Mau y Ricky añadieron un toque sorpresa con actuaciones conjuntas que emocionaron a la audiencia. Pero lo mejor de la noche no solo estuvo en el escenario, entre el público, Carla Goyanes se convirtió en el centro de todas las miradas con un look invernal que resume a la perfección cómo brillar en cualquier evento navideño sin renunciar a la comodidad ni al estilo. En un año marcado por retos personales, Carla dejó claro que la moda es mucho más que una cuestión estética: es una forma de proyectar confianza, equilibrio y personalidad. Con una combinación de básicos bien seleccionados, su estilismo destacó por su sencillez y elegancia, convirtiéndose en una auténtica lección de estilo para estas fechas

El look de Carla Goyanes es un manual práctico de cómo acertar en cualquier evento invernal sin complicaciones. La prenda clave de su outfit fue una chaqueta oversize de cuero negro con detalles shearling en el interior, un imprescindible de esta temporada que combina calidez y un toque de modernidad. Para el resto del conjunto, Carla eligió unos vaqueros rectos con bajo deshilachado, una apuesta casual, pero acertada que le dio al look un aire desenfadado. El jersey negro de cuello alto aportó equilibrio y sobriedad, demostrando que los básicos pueden ser tan potentes como las prendas más llamativas. Mientras que unas botas de ante negras con tacón bajo fueron la guinda ideal del look de Carla.

Look Carla Goyanes en Starlite Christmas. Gtres

En los próximos días seguiremos disfrutando de las actuaciones de Isabel Pantoja (jueves 26 de diciembre), Taburete (viernes 27 de diciembre) y Estopa (sábado 28 de diciembre) en la segunda edición del festival Starlite Christmas. Mientras que el 31 de diciembre, Starlite Christmas transformará Madrid en el epicentro de la Nochevieja con una celebración que lo tiene todo. Desde las 19:00 h hasta las 6:00 h, la fiesta promete ser un plan redondo: un concierto de Hombres G para calentar motores, un after party con Juan Magán que hará imposible dejar de bailar, comer uvas, y disfrutar de la barra libre. Una fórmula perfecta para cerrar el año rodeado de amigos y familia, con diversión garantizada hasta el amanecer.