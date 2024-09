Carolina Marín se sincera en 'El Hormiguero': "Me daría pena que una lesión me retire"

Tras el exitoso arranque de su decimonovena temporada con entrevistas a Rafa Nadal y Leo Harlem, 'El Hormiguero', conducido por Pablo Motos y acompañado por las hormigas Trancas y Barrancas, recibió este miércoles a la multicampeona de bádmintonCarolina Marín. La onubense, una de las deportistas españolas más laureadas, ha conquistado títulos como el oro olímpico en Río 2016, tres campeonatos mundiales y siete europeos, además de haber triunfado en los Juegos Europeos de Cracovia. Su paso por el programa ha sido una emotiva charla sobre su reciente experiencia en los Juegos Olímpicos de París 2024, donde una nueva lesión volvió a marcar su carrera.

Durante la entrevista, Carolina Marín repasó el difícil momento que vivió en París, donde sufrió una lesión de rodilla en las semifinales, una imagen que conmovió a toda España. “Todos sentimos tu dolor, tu impotencia”, le comentó Pablo Motos. Ante esto, la deportista reconoció haber sentido un gran apoyo por parte del público: “Sí, no tengo palabras de agradecimiento. Aún tengo mensajes que responder. Agradezco la empatía de la gente conmigo. La gente ha dado valor a todas las lesiones que he tenido que superar, por ello se han quedado con todo lo que hay detrás”. Marín reveló que su duro camino a París se podrá ver en un documental que se emitirá en Movistar Plus+.

En cuanto a su estado anímico, la onubense aseguró estar en un buen momento pese a las adversidades: “Estoy bien. Físicamente todavía no puedo apoyar la pierna, pero anímicamente estoy bien. Gracias a esta lesión, es la primera vez en mucho tiempo que he pasado más de una semana seguida con mis padres y familiares”. La atleta destacó su independencia y cómo ha tenido que adaptarse a depender de otros en su día a día: “Me gusta estar sola y tranquila y no depender de nadie, pero es lógico que ahora dependa de otros, como mi madre, para muchas cosas ya que tengo que estar a la pata coja”.

Sobre el tiempo de recuperación, Marín no se fija plazos y prefiere tomarse las cosas con calma: “El tiempo es infinito. Ahora mismo no tengo prisa. Necesito que mi cuerpo y mente se mentalicen y reflexionen para ver si quiero seguir cogiendo una raqueta de bádminton, aunque me daría pena que una lesión me retire. Ahora no tengo prisa y quiero aprovechar para hacer otras cosas como estar más con mi familia”. Respecto a la operación, Marín confesó que, aunque fue la más complicada de todas las que ha pasado en la rodilla, la considera una anécdota más para contar en el futuro. “No tengo miedo a si voy recuperándome antes o con un poco de retraso”, añadió.

Carolina también habló sobre su condición de favorita en los últimos Juegos Olímpicos y cómo fue el momento de su lesión. “No, la favorita era la que ganó el oro, pero si yo hubiera jugado la final igual que el resto del torneo hubiera ganado el oro. Desde el primer momento escuché el sonido de la rodilla y ya sabía que me había roto”. Asimismo, la jugadora de bádminton recordó que intentó continuar en la pista, pero el dolor y la gravedad de la lesión lo hicieron imposible. “No me quise ir en silla de ruedas. Estaba caliente, con adrenalina, y quería irme por propio pie. Ahora veo todo y pienso que estaba loca ya que es casi imposible estar de pie tras romperte un ligamento cruzado”, relató.

La campeona también contó un emotivo gesto de la jugadora china que ganó la plata y que se colocó un pin con la bandera de España en su honor: “Cuando me rompí la rodilla apagué el móvil, no quería saber nada de nadie. Tras operarme en España, mi entrenador me enseñó la imagen y sé que para ella fue un momento duro. Estoy súper agradecida por ese gesto”. Al volver a encender su teléfono, Marín se encontró con una avalancha de mensajes de apoyo, incluido uno de Rafa Nadal, que la emocionó profundamente. “Escuché el audio de Rafa Nadal y comencé a llorar. No tenía su número guardado y no me creía que él me enviase un mensaje de apoyo hacia mí”.

La deportista finalizó la entrevista reflexionando sobre las lecciones que le han dejado las lesiones a lo largo de su carrera: “Me han desarrollado mucho la paciencia. Yo soy una persona muy impaciente que quiere las cosas ya, y ahora he aprendido a darme tiempo. Mi mayor pensamiento ahora mismo es disfrutar de lo que me hace feliz: estar con gente a la que quiero”. Asimismo, Carolina Marín hablo sobre cuándo volverá a una pista de bádminton y si en algún momento pensó en la retirada: "Tras llegar al vestuario pensé que este era mi final y que aquí se acababa mi carrera, pero a día de hoy lo he pensado en frío y piensas otra cosas. Hay una posibilidad y es mi ilusión, aunque no me marco ningún tiempo. En 2026 España va a acoger el campeonato de Europa. Me gustaría que fuera en Huelva y que yo pudiera estar ahí".

Por otra parte, el programa también tuvo un momento especial cuando Carolina Marín dio la tarjeta OpenBank de 'El Hormiguero', que este año ha aumentado su valor de 3.000 a 6.000 euros, con la posibilidad de duplicarse a 12.000 la semana siguiente si no se entrega, en esta ocasión no ha sido el caso. Sin duda alguna, la visita de la deportista onubense al plató de Antena 3 ha dejado a los espectadores emocionados y motivados por su gran historia de superación.