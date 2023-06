Hay vida más allá de las sandalias en verano: estas son las 10 sneakers que usarás cada día y que combinan con todo

La época estival da la bienvenida al cambio de armario, sacando a relucir las prendas más vaporosas, casuales y mucho más cómodas llenas de color. Este verano se lleva mucho el ‘barbie core’, que no es más que crear looks a partir de prendas rosas -en todas sus tonalidades-, y, lo mejor es que se trata de un color que favorece a todo tipo de pieles, elevando así el tono dorado y bronceado propio de los meses de verano. Cuando llega el buen tiempo, la prenda predilecta que nunca falla son los vestidos cómodos y fluidos, y es que son tan versátiles que podemos usarlos para todo tipo de ocasiones, ya sea para el día a día con sandalias planas, como este look de vestido midi de estampado floral de Sassa de Osma, como con las sandalias de tacón que todas llevamos en los looks de invitada. Sin embargo, las sandalias no son el único calzado apto para estos meses, pues los sneakers se posicionan como un calzado atemporal que puede usarse en todas las estaciones del año.

Sin duda, las sneakers son el calzado más cómodo, versátil y elegante, ya que dependiendo del modelo, podemos usarlo para determinadas ocasiones, como este look de Tamara Falcó con sneakers, jeans desgastados y camisa azul que lució para su viaje a Italia. Se trata de un look de lo más casual y todoterreno para visitar una ciudad nueva durante las vacaciones. Pese a que tengamos en mente que las sneakers están destinadas a las chicas jóvenes y pensemos que solo irán bien con jeans o con shorts vaqueros, las mujeres 50+ son unas grandes defensoras de las sneakersy las llevan con todo tipo de prendas, como por ejemplo este look de Carmen Gimeno de falda midi, jersey de rayas y zapatillas tipo Adidas Samba, creando un look de lo más en tendencia, original y diferente. Por tanto, las sneakers pueden usarse para todo tipo de ocasiones, ya que en la moda todo vale y es momento de arriesgar y crear looks imposibles que vayan acorde a nuestros gustos y personalidades. Sin más, te enseñamos las 10 sneakers más originales y cómodas que existen en el mercado y que no pararás de usarlas este verano.

Zapatillas deportivas bamba con plataforma, de Zara (25,95€)

Zapatillas deportivas Zara

Zapatilla Gazelle, de Adidas (210€)

Gazelle Adidas

Cartagena de Indias, de Hoff (99€)

Cartagena de Indias Hoff

Deportivas panel piel, de Mango (49,99 €)

Deportivas panel piel Mango

Wata II Canvas Oasis Pierre, de Veja (135 €)

Wata II Canvas Oasis Pierre Veja

Zapatillas deportivas bajas en color Azul - GILDA-LB, de Toni Pons (55,00 €)

Zapatillas deportivas Toni Pons

Zapatillas volumen multipiezas, de Pull & Bear (29,99 €)

Zapatillas volumen Pull & Bear

Modelo WL 574, de New Balance (59,95 €)

Modelo WL 547 New Balance

Zapatillas deportivas running combinadas, de Zara (29,95€)

Zapatillas deportivas running Zara

Chuck Taylor all star frayed denim, de Converse (140,00 €)

Chuck Taylor All Star Converse

Estas son algunas opciones de sneakers perfectas para este verano.