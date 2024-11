Cinco modelos de botas en uno: la opción ideal para la maleta de Navidad

Invertir en unas botas todoterreno para el invierno es una decisión clave para disfrutar de la temporada con estilo y comodidad. Un modelo que podamos llevar en nuestro día a día y para eventos más formales. Un básico de fondo de armario, y de buena calidad, que podemos combinar con unos vaqueros, para un estilismo casual; con el 'look' de oficina o, incluso, para salir a tomar algo con un buen vestido o una falda.

Seguramente estás pensando que se trata un botín negro, que es el modelo que suele funcionar para todo. Se trata de un calzado que no solo destaca por su versatilidad, sino también por su capacidad para pisar fuerte allá donde vayamos. Pero no, no hablamos de un modelo de botín concreto, sino de cinco modelos de botas en uno. ¿Cómo? Sí, una botas que se convierten en diferentes tipos de bota sin mover el pie del sitio.

Una bota: muchos modelos diferentes

Hablamos de Zipper Boots. Una marca made in Spain con modelos de botas de caña alta que, con una cremallera, se convierten en botín. Al mando están Estefanía y Alejandra Hernández, dos hermanas emprendedoras que se lanzaron al mundo del diseño y fabricación de calzado. Y eso es justo lo que podemos ver en los modelos de botas: emprendimiento y diseño. Porque, sencillamente, no se nos ocurre mejor idea que tener un botín al que podemos añadir las cañas que queramos para combinar con todas nuestras prendas. Cañas intercambiables que podemos meter perfectamente en la maleta y ponernos un 'look' diferente cada día.

Las botas todoterreno siempre son la mejor opción, pero desde ahora no tenemos que elegir solo una, o sí, pero que sea multiusos.