Te contamos cuáles serán los colores que vas a querer tener en tu armario este otoño/invierno

El 23 de septiembre daba comienzo el otoño y nuestras tiendas favoritas ya han lanzado sus propuestas de nueva colección, donde podemos ver las nuevas tendencias que nos acompañarán no solo estos meses de entretiempo, sino también durante el invierno que, muy a nuestro pesar, está a la vuelta de la esquina. Si bien ya conocemos cuáles serán las tendencias de esta primavera y verano 2024 gracias a las distintas Fashion Week’s que se han ido dando a lo largo de septiembre, como por ejemplo la Mercedes-Benz Fashion Week, que nos predice que las prendas de tul, los vestidos largos y fluidos y el corte oversize reinará por encima de todo, ya conocemos qué tendencias se harán un hueco en estos meses de invierno, pues están en todos los escaparates. Por un lado, ya sabemos que los pantalones cargo seguirán siendo un must en nuestro armario, y es que se trata de una prenda de lo más sencilla, casual y muy cómoda, al igual que seguiremos viendo las bombers, como esta bomber azul de Paula Echevarría de Zara. Sin embargo, pocas veces prestamos atención a los colores que teñirán nuestras prendas en tendencia cada temporada. Si bien hay tonos que son básicos, neutros y que combinan con todo, como por ejemplo el negro, gris, azul marino, beige o blanco, hay otros que se han convertido en las estrellas del look, muy por encima de la prenda en sí.

¿Qué colores son los que predominarán en nuestro armario? Por un lado, somos conscientes de que la fiebre de ‘Barbie’ seguirá con nosotros unos meses más, y es que no hay nadie que no se haya sumado a la tendencia ‘barbiecore’, desde Carmen Lomana y su bañador rosa hasta María Pombo con un mini vestido ‘cut out’, ideal para una tarde de verano haciendo turismo por la ciudad. Sin embargo y, como es habitual, de repente aparecen nuevos colores que se van introduciendo poco a poco en tiendas para terminar por formar parte de nuestro armario. Es el caso de las prendas en rojo, un color que favorece mucho a cualquier tono de piel, un tono muy sexy y arriesgado, como el look que combina dos tendencias de Pilar de Arce, una camisa roja con pantalones plateados, una pieza muy de moda. Por otro lado, hemos detectado que el naranja (terracota) seguirá con nosotros otra temporada más, al igual que lo hará el marrón café -un tono que parece que será el ‘nuevo negro’-, es decir, un básico que combina con cualquier prenda, convirtiendo el look en uno más elegante y sofisticado. Sin más, te enseñamos los colores que se harán un hueco en nuestro armario y que aportará una explosión de luz, color y alegría al otoño.

Chaleco corto con lino, de Zara (29,95€)

Chaleco corto con lino Zara

Vestido midi asimétrico rojo, de Pull & Bear (19,99 € )

Vestido midi Pull & Bear

Americana traje entallada, de Mango (49,99 €)

Americana con traje Mango

Blusa con lazo, de Mango (29,99 €)

Blusa con lazo Mango

Bota de piel cowboy, de Mango (79,99 €)

Bota de piel cowboy Mango

Minifalda antelina marrón, de Mango (19,99 €)

Mini falda satinada Mango

Falda satinada, de Zara (29,95€)

Falda satinada Zara

Estas son algunas prendas en tendencia con aquellos tonos que probablemente serán un imprescindible en nuestro armario este otoño e invierno.