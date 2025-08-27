Dice Victoria Federica que este bikini bicolor es el perfecto cuando estas bronceada

Cómo se nota que estamos en los últimos días de agosto. Las celebridades, como Victoria Federica, están aprovechando al máximo las altas temperaturas antes de volver a la rutina. Pero, aquellos que todavía se encuentran en esos días de desconexión o tienen la suerte de disfrutar de ellos en poco tiempo, tenemos una buena noticia: hemos descubierto otra prenda de baño de la royal que nunca pasa de moda. Esta vez, volvemos a los clásicos que siempre funcionan y sientan fenomenal cuando estás bronceada.

Victoria Federica no pierde el estilo ni en el mar. A través de una de sus últimas publicaciones de Instagram nos ha hecho saber que se encuentra en la costa rodeada de amigos (y de muy buenas elecciones en cuanto a sus estilismos). Lo cierto es que no ha habido un verano sin sorpresas por su parte, puesto que nos ha ido desvelando casi a diario un gran abanico de tendencias que ella misma ha probado en su propia piel. Desde el peinado que nos hacíamos de pequeñas (las trenzas de raíz) hasta el jersey calado que siempre viene bien para las noches de verano. Ahora bien, si existe un uniforme más socorrido durante las temporadas de calor son los bikinis y nosotras sabemos cuál ha sido el favorito de Victoria Federica, esta vez.

El bikini que siempre funciona y se ha llevado en sus vacaciones Victoria Federica

Como decíamos, Victoria Federica todavía se encuentra de escapada antes de comenzar septiembre. Esta vez, se ha sumado a una actividad acuática que aumenta la adrenalina, como son las motos de agua. Ha compartido con todos sus followers un selfie junto con una amiga y ella de copiloto. Imagen en la que no hemos podido observar el bikini en su totalidad y que se encontraba por debajo de un chaleco necesario para la seguridad.

Sabemos que la royal es amante de los bikinis más sencillos de colores lisos, salvo algún estampado clásico (como el animal print). Tanto neutros que siempre permanecen en el vestidor, como aquellos más llamativos que potencian el bronceado. Y muchos de ellos son de firma española, como de Robin Collection o Lia Swimwear. Ahora, se ha decantado por el binomio negro y blanco para su nuevo modelito (y no sabemos si el último de este verano). No hemos podido descubrir su forma, pero sí su diseño: de fondo blanco con detalles en zigzag en oscuro.

Victoria Federica. Instagram @vicmabor

Lo cierto es que se trata de una de las combinaciones de colores que ya ha utilizado anteriormente Victoria Federica en sus bikinis. Sin ir más lejos, durante los inicios de este verano nos mostró un diseño de triangulo (uno de los más utilizados por la royal) de la firma catalana Lia Swimwear que destacaba por estas tonalidades.