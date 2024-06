Si eres amante del estilo boho chic tienes que fichar el mono que Sara Carbonero ha combinado a la perfección con Converse

Que a Sara Carbonero le encanta el estilo boho chic no es cosa de hoy, por eso si eres una fan acérrima de este estilo seguro que no te pierdes una de sus publicaciones, son pura inspiración, ya sea que vista alguna prenda de su marca Slowlove o de otra cualquiera. Este fin de semana, la periodista ha optado por un mono largo de Mi Bambalina en el tono calm brown, una elección que refleja su inconfundible estilo relajado y sofisticado. Este mono tiene un precio de 92,50 euros, está disponible en tallas XS-S y M-L, y destaca por su diseño y confección 100% española.

El mono presenta un escote recto y tirantes con un atractivo estampado en tonos rosas, beige, negro y blanco, que aportan un contraste suave y encantador al color marrón predominante. La pernera ancha y los bolsillos de plastrón, tanto delanteros como traseros, le confieren un toque funcional y relajado, ideal para múltiples ocasiones, desde una escapada a la playa o un día por la ciudad.

Sara Carbonero con un look muy bohemio. @saracarbonero

Uno de los detalles que más nos ha llamado la atención de este look es la elección de Sara para combinar el mono con unas clásicas Converse blancas. Esta combinación no solo añade un aire fresco y juvenil al conjunto, sino que también resalta la versatilidad del mono. Las Converse blancas, con su estilo atemporal y cómodo, son el complemento perfecto que equilibra la elegancia bohemia del mono con un toque de modernidad y desenfado. Este calzado clásico aporta un destacable toque urbano, haciendo que el look sea ideal para el día a día, sin sacrificar estilo ni comodidad.

Para completar su estilismo, Sara ha seleccionado accesorios que realzan el conjunto de manera sutil pero muy acertada. Los colgantes que lleva, también de inspiración étnica y bohemia, son unas piezas especialmente llamativas, que siguen la línea boho del outfit en su conjunto. Nos ha encandilado verdaderamente el colgante con un medallón en tono verde esmeralda y detalles dorados, que evoca un estilo vintage, complementando a la perfección el tono terroso del mono. Además, las cuentas en tonos verdes y dorados que adornan el colgante aportan una textura y un punto de color que enriquece visualmente el look.

Detalle look Sara Carbonero. @saracarbonero

Una vez más vemos reflejada en esta elección de Sara Carbonero su habilidad para crear looks que combinan comodidad y estilo de una manera única. El mono de Mi Bambalina, en combinación con las Converse blancas y el colgante vintage, ofrece un equilibrio perfecto entre lo casual y lo elegante, demostrando que es posible lucir un look sofisticado sin renunciar a la comodidad. Este atuendo es un claro ejemplo de cómo una buena selección de prendas y accesorios puede resultar en un look que es tanto práctico como chic, perfecto para cualquier ocasión.