Álvaro Morata sorprende a Alice Campello en su cumpleaños: de Vic a Marta Díaz, los vips en la fiesta

Alice Campello ha celebrado su 29 cumpleaños y ha sido su pareja, Álvaro Morata, el encargado de organizarle una fiesta sorpresa. El delantero del Atlético de Madrid reservaba un conocido restaurante, reconocido en la Guía Michelín del año pasado, y con música en directo, al que acudieron numerosos rostros conocidos. Entre las vips más destacadas estaban Marta Díaz y Victoria Federica.

No podía faltar tampoco la tarta de cumpleaños. Fue Morata el encargado de encender las velas y de entregarle un gran ramo de flores a la influencer italiana. Ha sido ella el gran apoyo del jugador en sus peores momentos y con la que ha formado una gran familia. También Morata fue su principal apoyo cuando Campello atravesó un delicado momento de salud con el nacimiento de su cuarto hijo, en enero del año pasado. El nacimiento del cuarto hijo de Alice Campello y de Álvaro Morata supuso una gran alegría para la familia, pero no estuvo exenta de peligro. Poco tiempo después del alumbramiento, la influencer tuvo que ser ingresada en la UCI al sufrir complicaciones en el parto.

En ese momento, el futbolista del Atlético del Madrid quiso quitarle importancia pero lo cierto es que Alice Campello estuvo a punto de perder la vida. "Tuve una hemorragia fuerte y fue terrible. Los médicos no podían detenerla y permanecí doce horas en el quirófano, donde me entubaron y me hicieron 17 transfusiones de sangre", contaba la influencer en el programa "Verissimo" de la televisión de su país.

El escenario elegido para la fiesta fue Tottori, en La Finca, uno de los japoneses más aclamados de la capital. Algunas de las especialidades de la carta son las ostras francesas con salsa ponzu, el niguiri de huevo de codorniz con salsa de trufa o el de wagyu 5A flambeado con salsa de soja dulce. Todos ellos forman parte del menú Experiencia Tottori, que repasa algunos de los platos más aclamados de su recetario y que podría haber degustado la más de una veintena de invitados reunidos para celebrar el cumpleaños de Campello.

Finalizada la cena, el grupo entonó el "cumpleaños feliz" y bailó con la música en directo, con tonos flamencos, contratada para la celebración.