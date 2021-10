TAMARA FALCÓ se convierte en la REINA de las camisas estampadas y ‘made in Spain’ para terminar octubre por todo lo alto

No hay jueves de ‘El Hormiguero’ en el que Tamara Falcó no nos cree alguna necesidad con alguna de sus prendas y todo culpa también de la estilista del programa, Montse Nieto. Y esta vez lo ha hecho con la camisa ‘Made in Spain’ de la marca que ya enamoró a Nuria Roca y Ana Boyer con uno de sus vestidos.

Hace unos meses, analizamos cómo era el vestido de la firma Magnolya que llevó Nuria Roca en el plató del Hormiguero. Una prenda estilo boho, que combinó a la perfección con un chaleco de lentejuelas. Y meses después fue la hermana de Tamara Falcó, Ana Boyer quien lo lució en su Instagram.

Tamara Falcó en los Stories de la estilista Montse Nieto. FOTO: @demolina

Una camisa lila estampada de estilo boho, como el vestido, que Tamara Falcó ha combinado con unos pantalones negros. Un estilismo perfecto tanto para ir a trabajar, a un evento o de afterwork con amigas.

¿La mala noticia? No hemos encontrado la camisa en la web de la marca, pero estaremos pendientes por si la vuelven a poner a la venta.