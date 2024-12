Este es el abrigo de pelo de 55 euros de Primark del que todas las mujeres 50+ están hablando

Queda confirmado que los abrigos de efecto pelo son una de las tendencias que más se están llevando este invierno (y todavía se llevarán en 2025). Lo cierto es que todo indicaba que se trataría de una moda pasajera que no causaría la revolución que finalmente ha ocasionado. Aunque siempre ha sido un símbolo de la elegancia o del glamur, no se ha limitado únicamente en el uso festivo, así como festivo para eventos, sino que ahora mismo se están llevando para todo tipo de ocasiones o, incluso, para el día a día. Con vaqueros rectos, vestidos de punto, faldas satinadas o conjuntos de chándal. La razón del éxito de esta prenda de vestir se debe a que siempre favorecen a todas las mujeres de todas las edades, elevan cualquier estilismo y evitan el frío a toda costa. Y es que siempre es un buen momento para invertir en los abrigos peluche, pero ahora lo es más que nunca. Porque además de utilizarlos para los estilismos más calentitos de todos los días, también te facilitarán tus looks de invitada (o de anfitriona) en las comidas y cenas de Navidad. Con los que impresionarás a todos tus familiares o amigos.

Si todavía no te has unido a esta tendencia, has tenido todas las oportunidades posibles para hacerlo, puesto que todas las marcas españolas se han puesto manos a la obra con el lanzamiento de los modelos más virales y comerciales. Abrigos de pelo cortos, en midi, protagonizados por colores claros u oscuros o con grandes solapas o sin ellas. En Zara, Sfera, Mango o Stradivarius tenemos distintas opciones que cumplen a la perfección con todo lo que debe tener un buen abrigo de efecto pelo para esta temporada de invierno. No obstante, las mujeres 50+ han detectado un diseño que se nos había pasado por desapercibido (y no debería haber sido así). Se trata de una propuesta en chocolate de Primark que actualmente está disponible por 55 euros, toda una ganga para comenzar a acostumbrarte a la prenda estrella de los próximos meses. Se trata de un abrigo de efecto pelo de corte midi al estilo chal que pertenece a la colección de Rita Ora, una de las más deseadas de las editoras de moda.

Abrigo de efecto pelo, de Primark (55 euros)

Abrigo de efecto pelo. Primark

Apuntamos este abrigo de efecto pelo en chocolate de Primark que las mujeres 50+ adquirirán cuanto antes para presumir de él en las comidas y cenas de Navidad.