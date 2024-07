Este es el estilismo cómodo y sobrio de Amelia Bono para celebrar sus 43 años

Amelia Bono cumple 43 años y este es el look que ha escogido para celebrarlos. La celebridad no ha perdido la oportunidad de anunciarnos su aniversario con una publicación en sus redes sociales de lo más nostálgica y entrañable, en la que aparecen recuerdos de su infancia con sus padres. Además de robarnos el corazón con estas fotografías, también hemos podido comprobar que Amelia Bono es una auténtica amante de la moda desde pequeña, noticia que no nos extraña desde luego. Pues bien, a lo largo de estos años hemos analizado un sinfín de propuestas estilísticas en las que nos ha demostrado cómo ser una buena asistente con looksde invitada, qué prendas vestir para ir a la oficina o los mejores estilismos en el street style. Además, siempre nos descubre novedades o últimos lanzamientos de las marcas españolas, así como las piezas más llevadas en cada temporada (como ha dejado ver hoy en su cumpleaños). Podemos dudar de otras cosas, pero no de que Amelia Bono apuesta por las prendas básicas de fondo de armario para tener un buen estilo. Para ello, nos demuestra constantemente el hecho de invertir en pantalones de pinzas, camisetas sencillas o sandalias planas. ¿Y qué mejor momento que ahora para invertirlas en las rebajas? La celebridad ha seguido apostando por este tipo de vestimenta el día de su 43 cumpleaños con un total look en negro, combinado con su calzado estrella. Por lo que, si deseas descubrirlo, no te vayas todavía.

Amelia Bono está empezando a celebrar su aniversario entre borrasca y lluvia, pero este tiempo no es excusa para lucir un look de lo más favorecedor. La celebridad ha optado por un total look en negro compuesto por top de tirantes (los que suele llevar Victoria Federica) y pantalones de pinza muy anchos, combinado con sus zapatillas deportivas, como son las clásicas Adidas Samba. Estamos hablando de un estilismo de lo más adecuado y formal que podemos llevar a la oficina, substituyendo este calzado por las sandalias planas que ya lleva Carmen Lomanaen Marbella o las sandalias joya de la Reina Letizia. Hasta el momento, Amelia Bono nos ha dejado ver esta opción de outfit para celebrar sus 43 años, pero posiblemente nos sorprenda más tarde con otro estilismo, como hizo días atrás con el vestido lencero para irse de vacaciones o con el estilo rompedor con el que disfrutó el concierto de Manuel Carrasco.

Amelia Bono. @ameliabono

Amelia Bono está empezando a disfrutar de su cumpleaños con este total look en negro elevado con sus zapatillas deportivas favoritas. ¿Nos sorprenderá con otra alternativa más tarde?