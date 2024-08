Según Paula Echevarría, esta es la firma española donde las futuras novias encontrarán su vestido

Atención a las futuras novias que están planeando su boda para 2025. A lo largo de estos meses, hemos sido testigos de las bodas de las celebridades y la alta sociedad, donde los vestidos de novias han sido de los más comentados. Recordemos los tres diseños de Ana Moya (firmados por Vicky Martín Berrocal) o el vestido de novia vintage de Teresa Urquijo que sorprendió a todas las editoras de moda. Sin ninguna duda, cada una de estas propuestas han servido de inspiración a las futuras bridals a la hora de escoger su modelo perfecto. No obstante, no solamente son estas alternativas las que han ayudado a coger ideas, sino que también los vestidos de fiesta de las celebridades. Es por ello que debemos emplear cierto tiempo en hablar del mini vestido blanco de firma española que ha lucido Paula Echevarría este viernes noche. La actriz asturiana ha disfrutado de una cena de amigas con un diseño en blanco de Celia B, una de las diseñadoras más prometedoras en este campo y una de las favoritas de las celebridades. Se trata de un modelo mini exclusivamente veraniego que cuenta con tirantes finos, escote vuelto y una falda corta voluminosa con volantes. Paula Echevarría lo ha combinado con sandalias de tacón metalizadas, así como joyas minuciosas y que respiran lujo. En cuanto a términos de belleza, ha escogido el peinado por excelencia del verano y más favorecedor, como es un clean look en formato moño, y un maquillaje natural con sombra de ojos ahumada.

Después de disfrutar el concierto de Luis Miguel en Marbellay a punto de cumplir 47 años, Paula Echevarría ha adelantado la celebración con esta cena de amigas. Para esta ocasión tan especial, ha escogido este mini vestido blanco de 429€ que lo podrán utilizar las futuras novias para dos ocasiones. En primer lugar, es perfecto para aquellas bodas que se celebran en el juzgado. Por otro lado, también nos recuerda a los vestidos que las bridals suelen utilizar como segunda opción en el momento de fiesta. Asimismo, se trata de una propuesta que no le falta ni detalle ni tendencia por haber: desde los volantes en la falda hasta el momento del corsé que tanto estamos viendo este verano.

Vestido encorsetado con volúmenes, de Celia B (429 euros)

