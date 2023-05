Paloma Cuevas deja claro que una falda larga de corte sirena es el uniforme de primavera que más estiliza para las mujeres 50+

Paloma Cuevas ha reaparecido días después de la entrevista de Enrique Ponce y Ana Soria en 'El Hormiguero'. La empresaria ha preferido no romper su silencio ante este paso al frente de su exmarido pero hay un gesto que no ha pasado desapercibido para la prensa cuando se la han encontrado por las calles de Madrid saliendo de un centro de estética. Pero sin duda, a nosotras no nos interesan las polémicas si no el maravilloso estilismo que nos ha dejado Paloma Cuevas, tan elegante como de costumbre. Porque las mujeres de 50 años se han convertido en nuestra máxima inspiración, porque son elegantes como Carmen Gimeno y sus pantalones de Zara o Carmen Lomana y sus vestidos. Aunque las de 40 años como Amelia Bono también son máxima fuente de inspiración con este falda midi de Zara tie dye. Y hablando de faldas, nosotras nos hemos enamorado de esta falda larga estampada de corte sirena y 'efecto tipazo' que Paloma Cuevas tiene claro que es uniforme de primavera para las mujeres 50+.

Haciendo gala de su reconocida elegancia andaluza, Paloma Cuevas ha sido fotografiada con un conjunto dos piezas conformado por un jersey de punto negro de manga larga con sutil escote en ‘V’ y una falda de corte sirena con estampación geométrica en múltiples tonalidades. Porque no hay nada que vista más que una falda midi o larga en primavera, porque le da ese toque glamuroso a cualquier look, tanto para el día a día como para un evento especial.

El look de Paloma Cuevas. GTRES

Un look que ha completado con unos altísimos stilettos a conjunto y unas maxigafas de sol. Porque Paloma Cuevas, sin duda, es una de las mujeres españolas más elegantes.