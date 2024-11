Estos son los vaqueros relajados (muy económicos) que Amelia Bono ha llevado al concierto de Manuel Carrasco en Madrid

¿Cómo se debe ir vestida a un concierto? Si eres una amante de los espectáculos en directo, te sentirás identificada cuando nos hacemos esta pregunta. ¿Debemos ir demasiado formales, casuales o glamurosas? Todo depende del tipo de concierto al que acudas o al artista que vayas a ver sobre el escenario. Este artículo va destinado a las aclamadas al estilo pop español, como Amelia Bono, que esta noche de sábado ha ido al concierto de Manuel Carrasco en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Una apuesta asegurada es asistir con prendas básicas o atemporales de fondo de armario, puesto que se pueden combinar con un sinfín de alternativas de las mismas características o en tendencia para dar un toque más especial. Es decir, tenemos cientos de posibilidades para asistir al concierto de un artista o grupo musical, pero hace pocas horas hemos conocido la decisión definitiva de Amelia Bono. Eso sí, se tratan de piezas que ya hemos visto anteriormente en algunos de sus get ready with me de sus redes sociales, por lo que podemos confirmar que son rentables, así como una buena inversión para esta temporada.

Amelia Bono se ha ido al concierto de Manuel Carrasco en Madrid con el corsé de escote corazón en negro de efecto tipazo combinado con la blazer eterna de la misma tonalidad que todas deberíamos tener en nuestro vestidor. Ahora bien, la joya de la corona se centra en los vaqueros rectos que mejor sientan a todas las mujeres de todas las edades. Parece ser una prenda de toda la vida que siempre hemos visto en los estilismos de nuestras madres. Y lo son, pero en estos momentos se están convirtiendo en el imprescindible de todas nosotras que dan un toque más informal o relajado a todos los looks. Amelia Bono no es la única que se ha aficionado de los vaqueros relajados, sino que también los hemos visto entre las preferencias de la Reina Letizia, Isabel Díaz Ayuso o María José Suárez.

Amelia Bono en el concierto de Manuel Carrasco en Madrid. @ameliabono

De la misma manera que ayer encontramos el jersey de punto en rosa soft de Amelia Bono en H&M (casi agotado), ahora nos hemos encargado de encontrar los vaqueros relajados más similares a los que ha llevado esta noche. Entre tantas opciones (porque encontramos esta pieza en todas las marcas españolas low cost), hemos seleccionado esta opción de Zara por un precio súper asequible, 30 euros.

Vaqueros relajados, de Zara (30 euros)

Vaqueros relajados. Zara

Durante este fin de semana, Amelia Bono no ha parado de mandarnos indirectas sobre las prendas básicas de fondo de armario esenciales para sobrevivir a las temperaturas de los próximos meses.