Entre todos los tops con cuello halter que hay en las tiendas Anna Padilla ha elegido el más bonito y elegante que puedes fichar casi idéntico en Mango

Lo confirmamos, los tops más en tendencia se han convertido en la prenda estrella esta primavera 2023, pidiéndole permiso, claro está, a los vestidos largos de punto o a las blazers más favorecedoras y deseadas de esta nueva estación y que no han parado de lucir las influencers más importantes en las redes sociales. No sabemos si su popularidad se debe a su originalidad, comodidad o ambos aspectos. ¡Ya sabes, todo cuenta! Pero lo cierto es que desde que los iconos de estilo patrios los han empezado a incluir sin parar en sus mejores y virales looks, no se habla de otra cosa. Bueno, aunque para ser totalmente realistas y honestos con cada uno de vosotros, no paramos de hacer referencia constantemente no solo a los tops más preciosos, ya que los trajes de flamenca y los vestidos largos más elegantes que están luciendo las referentes de estilo en la Feria de Abril también están en nuestro punto de mira, como los que ya han lucido de maravilla calibre de Vicky Martín Berrocal, la hija de esta, Alba Díaz o Tana Rivera. Y aprovechando que estamos en plena época de eventos especiales, como pueden ser las bodas, los bautizos o las comuniones, no hemos querido perder la oportunidad de descubrirte el top en tendencia más bonito y elegante de la primavera. Un título que no le hemos otorgado nosotros, así, a la ligera, ni mucho menos, sino que se lo ha concedido la mismísima Anna Padilla en el último look que ha compartido en Instagram con sus más de 800.000 seguidores. Una pieza con cuello halter ideal para ser la invitada perfecta que ahora tú también puedes fichar casi idéntico en Mango.

Porque la obsesión por los tops más originales de esta primavera ha hecho que de forma irremediable hayan protagonizado los looks más virales en las redes sociales, como cuando Alba Díaz mostró en Instagram el top satinado de Zara que tú también querrás ponerte con los pantalones cargo más en tendencia o cuando Anna Padilla lució de maravilla el top de punto de Mango que le enamoró en pocos minutos porque soluciona todos los looks y cuesta menos de 30 euros. Y cuando pensábamos que no existían tops más bonitos y elegantes, la hija de Paz Padilla lo confirmaba con este top con cuello halter y una maxi flor que ha mostrado en un viaje de trabajo que le ha llevado de Madrid a Burdeos. Una prenda bonita, elegante y totalmente en tendencia ideal para ser la invitada perfecta esta temporada y ahora puedes fichar idéntico en Mango.

Anna Padilla con su top con cuello halter. @annafpadilla

Top halter maxi flor, de Mango (120 euros)

Top halter maxi flor de Mango. Mango

¿Ya te has visualizado siendo la invitada perfecta con el top con cuello halter que nos ha descubierto Anna Padilla? ¡Bien! Ahora solo te queda ir directa a Mango antes de que se agote en sus tiendas.