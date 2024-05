Eugenia Gil Muñoz, una novia de Alta Costura (velada y con guantes) en su boda madrileña con Javier García-Obregón

Día de boda en el clan Obregón, o lo que es lo mismo, inspiración de novia perfecta para las invitadas de primavera. El hijo del empresario Javier García Obregón y Paloma Lago, cuyo matrimonio duró diez años, se ha casado con Eugenia Gil Muñoz. El enlace ha tenido lugar en la céntrica iglesia de San Fermín de los Navarros, en el madrileño barrio de Chamberí, y ahí es donde acabamos de ver los looks de madrina perfecta de Paloma Lago y de Ana Obregón como la tía del novio, e invitada ideal de primavera con el triunfo de los colores pastel, tendencia esta temporada. Una vez finalizada la ceremonia, los invitados y los novios se desplazarán, en su mayoría en autobuses, hasta una de las fincas propiedad del grupo Mónico para continuar con las celebraciones, ya como marido y mujer después de siete años de noviazgo entre Javier García-Obregón y Eugenia Gil. Pero además de en los looks de la madrina y de las invitadas, nos hemos fijado en el look de la gran protagonista del día, la novia. Eugenia Gil ha elegido un un diseño clásico, pero con un toque muy especial de AnmarGo y joyas de Rabat. Y por supuesto, ha seguido la tradición de llevar algo regalado, algo prestado y algo azul.

Eugenia Gil Muñoz, una novia velada con un tul con un vestido de novia hecho a medida por la firma Anmargo, una pieza con cuerpo de tirantes y falda con larga cola que nacía de una gran lazada trasera y con un toque muy Hollywood con guantes largos de color blanco y joyas de Rabat. Un vestido con escote halter y hombros descubiertos y una gran lazada que caía a modo de cola protagonizan uno de los vestidos más rompedores de la temporada. Además de un ramo de peonías blancas.

El vestido de novia de Eugenia Gil. Gtres

Eugenia Gil Muñoz y su vestido de novia. Gtres

En cuanto al look beauty de la novia, según explica la Revista ¡Hola!, ha corrido de la mano de la firma de belleza Sisley.