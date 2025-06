Eugenia Martínez de Irujo confirma el calzado estrella del verano: alpargatas con cuña para una noche en Madrid (o en Marbella)

Eugenia Martínez de Irujo ha vuelto a demostrar que el estilo no está reñido con la comodidad, y lo ha hecho paseando por las calles de Madrid junto a su pareja, Narcís Rebollo, enfundada en un conjunto rojo de aire bohemio que respira verano por los cuatro costados. Pero si hay un detalle que se lleva todo el protagonismo son sus alpargatas de cuña, el calzado fetiche por excelencia para las noches estivales en la capital.

Fiel a su esencia libre, colorista y sin normas fijas, Eugenia suele apostar por prendas con alma: piezas únicas, estampados atrevidos, tejidos naturales y siluetas fluidas. Lejos de seguir las tendencias al pie de la letra, su estilo es personal y auténtico, mezcla de aires folk, inspiración andaluza y sofisticación relajada. Si hay un calzado que se lleva la palma como el más cómodo, estiloso y favorecedor de la temporada primavera-verano, ese sería sin duda las alpargatas con cuña, las mujeres +50 más elegantes lo saben y ya las estamos empezando a ver estrenando nuevos diseños 'made in Spain' o recuperando sus modelos favoritos de años anteriores. Este zapato clásico, artesanal y versátil ha dejado de ser exclusivo de los looks de vacaciones para convertirse en una opción chic para el día a día.

El calzado de cada verano para las mujeres que más saben de moda

Fiel a su estilo desenfadado y con toques andaluces, Eugenia Martínez de Irujo apostó por este look fluido y lleno de color, perfecto para disfrutar de las noches cálidas sin renunciar a un toque sofisticado. Las alpargatas de esparto, que estilizan la figura gracias a la cuña pero mantienen ese aire relajado tan veraniego, son un clásico que nunca falla y que cada año vuelve con más fuerza. No es casualidad que editoras de moda, estilistas y expertas de estilo pasados los 50 coincidan en su efectividad: alargan la pierna, estilizan la silueta, y combinan con absolutamente todo, desde vestidos fluidos hasta pantalones capri o faldas midi. Y lo mejor, son cómodas. Perfectas para esas jornadas infinitas en las que no quieres renunciar ni a un centímetro de altura ni a un ápice de estilo.

Además, combinan a la perfección con vestidos, conjuntos de dos piezas o incluso vaqueros, lo que las convierte en una de las opciones más versátiles y apetecibles del armario. Eugenia no solo las luce con soltura, sino que nos recuerda que pueden ser la alternativa ideal a los tacones cuando queremos elevar un look sin sacrificar la comodidad.