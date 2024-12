Los expertos analizan la maleta de Letizia en Italia: “Ha conseguido una imagen perfecta de Reina del siglo XXI”

El viaje de Estado de los Reyes ha llegado a su fin, tres días y seis looks para la Reina Letizia con moda italiana y como colofón final, un estilismo 'made in Spain' de altura. Después de despedirse de Roma y de dar una lección de estilo recurriendo a la moda italiana con looks muy especiales como este conjunto de tweed de Alberta Ferretti, para la investidura del rey Felipe VI como Doctor Honoris Causa por la Universidad Federico II y cerrar el tour por el país, la monarca ha vuelto a derrochar estilo y elegancia con una falda de tafetán de The 2nd Skin, firma española formada por los creadores Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo, que la Reina Letizia ya tiene en su armario con diferentes diseños.

Tres días de viaje de Estado a Italia, y seis looks para la Reina Letizia si contamos con el look en negro para poner rumbo desde el aeropuerto de Torrejón. Por eso, desde LA RAZÓN hemos querido contar con el análisis de tres expertos en Casa Real, y en moda, para que nos analicen los estilismos de la monarca y su maleta en el país italiano.

El último look de la Reina Letizia en Italia. Gtres

"Como experto en moda y Casa Real, considero que la Reina Letizia ha demostrado una vez más su capacidad para elegir estilismos impecables y funcionales durante su viaje de estado a Italia. Su maleta perfecta ha incluido looks versátiles, sofisticados y adecuados para cada ocasión, con prendas que combinan elegancia y modernidad. La elección de colores neutros, cortes estructurados y detalles sutiles ha sido clave para transmitir una imagen de autoridad y sofisticación, sin perder la frescura y cercanía que caracteriza su estilo. Punto a destacar: sus guiños a la moda italiana. Una industria de fuerte influencia mundial que normalmente Doña Letizia no viste, porque apuesta, lógicamente, por moda ‘made in Spain’, pero que en esta ocasión ha sido el momento idóneo de poder sumar nuevos looks y marcas a su vestidor. En líneas generales, ha logrado un equilibrio idóneo entre el protocolo real y una imagen contemporánea perfecta de una reina del siglo XXI", nos analiza Jesús Reyes, periodista experto en moda, Casa Real y autor del libro ‘Leonor. Estilo de una Borbón y Ortiz'.

El look de Letizia a su llegada a Italia. Casa Real

"Este viaje ha sido una clase magistral de estilo de la Reina Letizia, con unos lookazos a la altura de un país que respira moda. Haciendo guiños al diseño italiano con el maravilloso dos piezas de traje de chaqueta y falda de Alberta Ferretti con cinturón que potencia esa cintura privilegiada y también con el vestido negro de Max Mara sencillo pero elegante… Por no olvidar el look de la llegada de blanco impoluto con un espectacular abrigo estilo batín y accesorios metalizados. Y finalmente, como no podía ser de otra manera, terminar con un look espectacular 'made in Spain' de camisa blanca de popelín y gran falda de vuelo beige de una de las firmas españolas con más estilo como The 2nd Skin Co. Realmente una lección de estilo, y como estilista que soy, no me quiero olvidar del gran trabajo de su estilista Eva Fernández", nos comenta Cristina Reyes como estilista y experta en moda.

El look de la Reina Letizia. Gtres

"Son de los estilismos de la Reina Letizia que más me han gustado últimamente, me parece muy top su maleta a Italia. Esa bajada del avión con el 'total look' blanco me parece muy chic, es increíble. El traje rosa de Carolina Herrera además se parece tanto al que llevó hace un tiempo, también me encanta, le favorece muchísimo, y el corte de la falda, la estiliza mucho. Creo que en este viaje ha sacado la artillería pesada. Luego el look del conjunto de tweed de Alberta Ferretti con el maxi cinturón me parece también brutal, sobrio, pero mega chic. Son todo piezas que le favorecen muchísimo. El único que me gusta menos es el vestido de Max Mara de la cena de gala, por un tema de proporciones, porque la hace más bajita. El resto me parecen muy top, la verdad. Me da la sensación muchas veces que fuera de España es más ella, se relaja más, y fuera saca la artillería pesada, y a mi eso me encanta", nos comenta el diseñador Juan Avellaneda, que también triunfa analizando los looks de la Reina Letizia en sus redes sociales.

El look de la Reina Letizia. Gtres

Una maleta de la Reina Letizia a Italia, con un look para la despedida oficial de España, y cinco más en tierra italianas, que según los expertos a los que hemos preguntado ha sido todo un triunfo de la monarca y de su estilista. O lo que es lo mismo, también Letizia es una reina de la moda.