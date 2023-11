La falda hippie de Victoria Federica es la que las chicas más pijas llevan de noche de forma elegante

De Valencia a Barcelona. De un look casual con sudadera a uno de lo más elegante. Así podríamos resumir los últimos días de Victoria Federica que después de un fin de semana de motos, ha viajado hasta Barcelona para asistir a la inauguración de la nueva boutique de Hublot, la firma de relojes de lujo con la que ya estuve este verano en Ibiza. Y obviamente nosotras nos hemos fijado en este Stories de Pelayo Díaz para analizar este estilismo de lo más elegante de Victoria Federica. Porque la hija de la Infanta Elena es totalmente camaleónica en su estilo, de pasar a ir con sudadera y zapatillas, a un estilismo que sería más propio de Tamara Falcó o Isabel Preysler.

Porque mientras en Madrid las famosas nos dejaban los estilismos más navideños, en Barcelona, Victoria Federica combina una falda de lo más hippie con estampado en diferentes tonos, con un top negro con lazada de lo más elegante y unos pendientes que gritan lujo por los cuatro costados, por no hablar de su reloj de la firma de lujo que le estaba pagando esta publicidad. Porque otra cosa no, pero como diría Shakira, Vic es experta en facturar. Trabajar no sabemos si sabe, pero en facturar es una experta como influencer.

Victoria Federica junto a Pelayo Díaz en Barcelona. @pelayodiaz

Y para esta velada en Barcelona, ha combinado una falda estampada, con top negro de lo más elegante con lazada en el cuello y su melena ondulada en una coleta lata.