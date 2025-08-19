María Pombo dice que el truco de experta para vestir con estilo en verano y presumir de barriguita es un conjunto pijamero

Desde que María Pombo anunció que estaba embarazada por tercera vez no hemos parado de ser testigos de que quienes dicen que no se puede vestir con estilo mientras esperas el nacimiento de tu bebé estaban equivocados, ella es la prueba de que se puede (y se debe) seguir derrochando lookazos con barriga de embarazada incluida. Bikinis diminutos, vestidos de lo más coquetos, blusas bohemias, estas han sido solo algunas de las prendas con las que la influencer no para de dar lecciones de estilo para todas las mujeres en su condición.

Y es que si hay alguien que ha sabido demostrar que embarazo y moda son perfectamente compatibles, esa es María Pombo. Cada aparición suya se convierte en una guía de inspiración para futuras mamás que, en ocasiones, ven complicado encontrar prendas con las que sentirse cómodas sin renunciar a su estilo personal. La empresaria y creadora de contenido madrileña lo tiene claro: no hay mejor forma de vivir esta etapa que disfrutando también de la moda.

El set pijamero, la prenda estrella de su look premamá

La pieza clave de su último estilismo ha sido un conjunto pijamero de manga corta y pantalón corto con estampado vichy en tonos azules y marrones, de aire desenfadado y muy en tendencia. Una elección perfecta para presumir de barriguita con frescura, ya que este tipo de sets no solo son comodísimos, sino que además aportan ese toque cool sin esfuerzo que tanto vemos en las 'insiders' de moda este verano. Ligero, versátil y con un punto relajado, es la opción ideal para quienes buscan comodidad sin dejar de lado el estilo durante el embarazo.

Detalle conjunto pijamero María Pombo. @mariapombo

Cómo lo combina para un día en familia en Cantabria

Fiel a su estilo de inspiración campestre cuando se escapa a su 'CasaVaca', la influencer ha apostado por elevar este set pijamero con dos piezas clave: una cazadora marrón oversize de estilo parka y unas botas altas de piel biker con hebillas que aportan un aire desenfadado y rústico al look. El resultado es un look que funciona tanto para un paseo en familia por el campo como para un plan improvisado en la ciudad, demostrando que la clave no siempre está en las prendas más elaboradas, sino en saber cómo combinarlas. María logra el mix perfecto entre practicidad y estilo, un equilibrio que muchas embarazadas buscan y que ella maneja con absoluta naturalidad.

El look de María Pombo. @mariapombo

Porque si algo ha dejado claro con este conjunto es que incluso un set pijamero puede convertirse en el centro de un look con aire chic y campestre. La lección de estilo está servida: con un par de básicos bien escogidos y los complementos adecuados, se puede derrochar estilo en cualquier etapa de la vida. Y si no, basta con mirar a María para entender que el embarazo no solo no resta estilo, sino que puede convertirse en la excusa perfecta para sacar aún más partido a la moda.