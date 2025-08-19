Solo queremos que llegue septiembre para llevar un conjunto estilo 'cowgirl' tan sofisticado como el de Sassa de Osma

No hay estilismo de Sassa de Osma que no se convierta en pura inspiración fashionista, ya sea para este verano o adelantándose a las tendencias que más veremos en los meses de otoño 2025. Por algo la peruana es considerada una de las mujeres que mejor visten de la realeza actual. Sin desmeritar a monarcas como nuestra Reina Letizia o Charlène de Mónaco, la mujer del Príncipe de Hannover lleva el ADN fashion en sus venas y de eso no hay duda. Afín a un estilo clásico, elegante y muy en la tendencia del lujo silencioso que tanto triunfa este 2025, los looks de Sassa son siempre el manual de estilo para vestir bien en cualquier ocasión.

Ya sea derrochando sofisticación en una cala del mediterráneo con túnicas de lo más vacacionales o con el bikini efecto tipazo que solo ella sabe llevar con tanta gracia. Pero si de algo entienden las que más saben de moda es de adelantarse a esas prendas que todas llevaremos meses después, y sí, después de crearnos una necesidad imperiosa de que llegue el otoño con la falda midi de ante que estará en los armarios más exclusivos del panorama fashion, Sassa lo ha vuelto a hacer, esta vez con un conjunto en clave 'cowgirl' elevado a su máxima elegancia.

La tendencia cowgirl que regresa con más fuerza que nunca

La estética 'cowgirl' ya se dejó ver con fuerza durante el otoño-invierno 2024/2025, y lejos de desvanecerse, vuelve renovada para este 2025-2026 con una sofisticación inesperada. No hablamos del cliché de botas camperas o sombreros de cowboy, sino de un estilo refinado que juega con tejidos nobles, patrones impecables y un aire contemporáneo que la acerca al lujo silencioso. Y ahí es donde entra en juego el conjunto elegido por Sassa de Osma en su escapada a St. Moritz.

Se trata del set 'Sienna' de Philippa 1970, la firma de moda que se ha consolidado como uno de los refugios predilectos de las 'insiders' españolas que buscan piezas atemporales con un punto de tendencia. La blusa, confeccionada en un tejido fluido de inspiración rústica, incorpora lazada al cuello y un estampado geométrico en tonos azules que aporta carácter sin estridencias. La falda, midi y con volumen en el bajo, mantiene la misma línea de diseño, consiguiendo un efecto de total look que estiliza y alarga la silueta. El resultado: un dos piezas en azul índigo que traduce la tendencia 'cowgirl' en clave sofisticada, lejos de lo obvio y perfectamente adaptable a los armarios de quienes buscan diferenciarse.

El look al detalle de Sassa de Osma. @sassadeo

Así lo combina Sassa para un look de agosto en St. Moritz

La maestría de Sassa de Osma está, como siempre, en los detalles. Fiel a sus básicos, ha optado por sus inseparables bailarinas de terciopelo, un calzado que ya se ha convertido en la insignia de las chicas más pijitas y que aporta ese aire clásico y femenino que tanto caracteriza su estilo. A ello suma un bolso de rafia, y unas gafas de sol blancas de aire retro, que ponen el acento más chic y veraniego al conjunto.

El look de Sassa de Osma. @sassadeo

El contraste entre la calidez veraniega de los accesorios y la sobriedad otoñal del conjunto crea un look híbrido, perfecto para esta transición entre estaciones. Así, desde las alturas de St. Moritz, Sassa vuelve a dejarnos claro que el secreto no está en seguir las tendencias al pie de la letra, sino en reinterpretarlas con elegancia, comodidad y un sello personal inconfundible.