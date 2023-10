Georgina Rodríguez se olvida de su lado más glamuroso y se va en chándal al fútbol

Después de todo el glamur y sus looks más arriesgados en París, Georgina Rodríguez está de vuelta en Arabia Saudí con sus hijos para ir a ver a Cristiano Ronaldo en un partido en el que no ha conseguido marcar y su equipo ha acabado empatando. Aunque nosotras, obviamente, nos hemos fijado en el estilismo de Gio. Después de verla en la Semana de la Moda con unas botas de lo más originales de ovejita de Loewe que revolucionaron a las redes sociales, ahora ha apostado por un look en chándal y zapatillas, dejando a un lado su toque más fashion. Un conjunto de shorts acolchados en gris y camiseta blanca de su firma de deporte favorita, de la cual es imagen Georgina Rodríguez. Se trata de Alo Yoga, la firma estadounidense de ropa deportiva fundada por Danny Harris & Marco Degeorge en 2007. Lo que comenzó siendo una marca basada en el mundo del yoga (como bien lo indica su nombre), se ha transformado en parte del guardarropa cómodo de múltiples personalidades. Entre ellas, la protagonista de Soy Georgina, que no se quita sus conjuntos y chándals.

El auge de Alo Yoga se le puede agradecer a las celebridades de alcance masivo que han fungido como embajadoras, desde Kendall Jenner, quien se convirtió en embajadora de la marca en 2021, y ahora Georgina Rodríguez siguiendo esa línea de que la ropa deportiva también puede ser sexy como ha demostrado Georgina Rodríguez en multitud de ocasiones. Y solo hace falta verla como en este partido de fútbol ha lucido este conjunto sin importarle las normas más estrictas de vestimenta en este país árabe.

Georgina Rodríguez en chándal. @georginagio

Un conjunto que Georgina Rodríguez ha combinado también con sus joyas más lujosas, demostrando una vez más que ella puede seguir siendo glamurosa hasta en chándal.