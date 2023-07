El look de la resaca (y chandalero) de Tamara Falcó para irse de luna de miel junto a Íñigo Onieva

Aunque parezca mentira, Tamara Falcó también se viste de chándal. Eso sí, en contadas ocasiones. Ahora la acabamos de ver en la terminal de vuelos privados de Barajas para irse de luna de miel junto a su marido Íñigo Onieva tras la boda más famosa del año que se celebró el jueves. Y es la segunda vez en todo lo que va de año que vemos a Tamara Falcó ir en chándal, la primera fue con el look de la resaca tras las pedida de mano, y ahora para el look de aeropuerto y de resaca tras tres días de boda. Todo listo para que Tamara Falcó e Íñigo Onieva comiencen su luna de miel tras convertirse en marido y mujer. Y es que después de tres días de celebraciones que culminaron con un brunch post boda en el hotel Ritz con sus amigos más cercanos, la pareja del momento ha pasado las últimas 24 horas descansando y recargando pilas para dar comienzo a su primer viaje como recién casados. Y los dos lo han hecho lejos de los looks de gala con un estilismo cómodo y en chándal.

Tal y como relata Europa Press, Tamara e Íñigo tienen previsto hacer "una especie de vuelta al mundo en 80 días" y también se pasarían por Miami y Bali. Pero eso no es todo, los marqueses se han propuesto visitar todos los continentes. No es de extrañar que acaben pasando más tiempo en el avión que en los destinos elegidos. Y para empezar este viaje, Tamara Falcó ha optado por un chándal azul marino con rayas blancas a los lados. Y Íñigo Onieva con una camiseta de manga corta azul y una gorra.

Tamara Falcó con chándal para irse de luna de miel. GTRES

Porque si el vestido de novia de Tamara Falcó de Carolina Herrera que además de recodar a Grace Kelly como se había comentado, a nosotras nos traslada directamente al vestido de novia de la Reina Letizia, el vestido del brunch no puede ser más bonito y perfecto para las vacaciones y ahora el look de aeropuerto más chandalero al estilo Chenoa con coleta baja despeinada y gafas de sol.