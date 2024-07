Hiba Abouk: fanática del cuidado extremo no invasivo

Hiba Aboukes una actriz española, de Madrid. Por las venas de Hiba no pasean leucocitos aristocráticos ni burgueses. Es hija de inmigrantes libio-tunecinos, y con remota genética gitana. De familia conservadora, fue buena estudiante de lingüística e idiomas. Hubiese caminado sobre cadáveres antes de renunciar a su sueño: la interpretación. Hoy la traemos aquí por su belleza y porque fue la última conquista de Muñoz Escassi. Sus rasgos suavemente exóticos y su portentosa inteligencia natural, reforzada por su fanática voluntad, le facilitan poco a poco la entrada al mundillo de la interpretación; tal vez el arte la fuese llamando poco a poco hasta hacerse conocida, admirada, deseada e indispensable en el mundo de la televisión. Lanzada al discreto estrellato, contrae matrimonio (¡cómo no!) con una figura del fútbol internacional con el que perpetúa su genética, acabando la cosa como el rosario de la aurora. Fanática del cuidado corporal extremo, casi en el límite de la exageración, opta sin embargo por los tratamientos menos invasivos combinando la eficacia, eficiencia y efectividad de éstos con un cierto apego por el minimalismo, tanto en sus «outfit» como en el aspecto del cabello y la piel. Todo lo que utiliza en sus tratamientos de belleza es ecológico y no ha pasado por ningún médico estético.

Y los hados, el ciego destino, la Providencia o la casualidad guían los pasos de Hiba hacia las románticas redes de Escassi. Ambos coinciden en el programa «Masterchef Celebrity» y en una glamurosa y muy española primera comunión, y algo parecido a la hipnosis colectiva se adueña del público. Tras la estrepitosa ruptura de Escassi con María José Suárez, con vídeo comprometedor por medio protagonizado por el sevillano, que denuncia que se siente herido, amenazado y extorsionado, se les empieza a ver, (ella con un tinte rubio platino con destellos rosas imposible – él con un «look» posmoderno entre Woody Allen y el teclista de Spandau Ballet) o quizá se quiera que empiecen a verse como desea enfervorizada la platea cuando la linda ranchera y el aguerrido cowboy acaban besándose con el «the end» como telón de fondo... Tal vez una mera declaración de cariño sea interpretada como apasionado beso, o un desayuno con cuatro personas más se convierta en romántica cena… Escassi manifiesta que es libre y soltero y que hace lo que le da la gana; María José Suárez estalla horrorizada tras ver el último vídeo protagonizado por nuestro celtibérico Lord Byron; Hiba, insoportablemente bella y con evidente pero no excesivo enfado rechaza cualquier insinuación al respecto.. Y es que Escassi sale fortalecido de cada crisis.