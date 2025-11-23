La influencer Coco Constans se casa en Barcelona con un vestido de novia de firma española, cuello halter y romántico

Este fin de semana ha tenido lugar una de las bodas del sector influencer más deseadas. Coco Constans se ha casado con Valentí Sabaté en la iglesia neorrenacentista de Santa María Reina ubicada en el corazón del barrio de Pedralbes, en Barcelona. Una historia de amor celebrada con un 'sí quiero', los invitados más allegados y un futuro prometedor como marido y mujer.

Coco Constans utiliza sus redes sociales más allá de publicar contenido, sino que muestra sus habilidades en la disciplina del yoga, así como se ha convertido en una figura referente en el mundo del bienestar. En los últimos años ha sido galardonada a través de premios que reconocen su trabajo y se ha convertido en una figura referente en el sector influencer, donde ha hecho grandes amistades, como Carla Di Pinto o Sara Baceiredo. Redes sociales de empresarias, también, donde hemos descubierto el vestido de novia de Coco Constans, todo un homenaje al estilo romántico, minimalista y sin tener nada de miedo a las bajas temperaturas de noviembre.

Un vestido de novia romántico sin excesos

Una tarde de Barcelona con cielo despejado y bajas temperaturas. Coco Constans llegaba unos minutos más tarde que los invitados, uno de los momentos más especiales de todas las bodas y donde descubrimos todos los detalles del atuendo. La instructora ha deslumbrado con un diseño de estilo romántico, siguiendo una esencia minimalista sin recargarlo demasiado a través de detalles o abalorios.

De acuerdo con su estilo de vestir, ha optado por las líneas impolutas con una silueta de columna que abraza ligeramente su cuerpo favoreciéndolo con delicadeza. De cuello halter decorado con bordados y flores en 3D acentuando ese aire más femenino y romántico, de la misma manera que están ubicadas en los laterales de la cintura. Lo más característico han sido unas mangas vaporosas y etéreas que caen de una manera relajada y fluida desde los hombros.

Boda de Coco Constans. Instagram @sarabace

Sin ninguna duda, este vestido de novia hace una referencia a lo atemporal que nunca pasa de moda en el sector nupcial. Termina con una cola larga que aporta un punto de sofisticación que ayuda a ganar más movimiento sutil. Lo ha completado con un ramo de flores en tonos blanquecinos y unas sandalias de tacón en rosa empolvado muy suave.

Confeccionado por la marca catalana, Rosa Clarà

Coco Constans ha confiado en Rosa Clarà para deslumbrar con su vestido de novia. Se trata de una firma nupcial española que se fundó en 1995 en Barcelona que apuesta por la artesanía, un guiño de la creadora de contenido a sus raíces. Y que ha sido una de las más comunes entre celebridades e inflluencers en sus bodas, entre ellas encontramos Laura Escanes, Paula Echevarría, Xisca Perelló o Antonela Roccuzzo.

Boda de Coco Constans. Instagram @sarabace

Un moño pulido y un maquillaje natural

Para completar el look nupcial, ha escogido un moño bien pulido que no solamente otorga una máxima elegancia. También es uno de los peinados más comunes en bodas gracias a su capacidad de enfatizar las facciones y favorecer el rostro. Asimismo, en cuanto a términos del maquillaje, ha deslumbrado un acabado bastante natural y luminoso utilizando tonos rosados tanto en mejillas como en labios. No obstante, ha hecho recurso de una sombra marrón con un sutil metalizado para ganar profundidad en la mirada junto con unas cejas bien laminadas.

Boda de Coco Constans. Instagram @sarabace

Coco Constans acaba de convertirse en toda una referente en cuanto a vestidos de novia de noviembre. Más allá de los looks completados con abrigos para sobrevivir a las temperaturas, ha dado una leccion de moda sobre cómo triunfar sin recurrir a los clásicos o tradicionales con bajas temperaturas.