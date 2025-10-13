Isabelle Junot anuncia su segundo embarazo con el look más casual (y viral) con vaqueros

Isabelle Junot ha vuelto a convertirse en protagonista de la actualidad social. La marquesa de Cubas, que comparte su vida con Álvaro Falcó, ha anunciado a través de sus redes sociales que está embarazada de su segundo hijo, una noticia que ha acompañado con una imagen tan natural como estilosa, fiel a su personalidad relajada y espontánea. La nutricionista ha escogido un look cómodo y desenfadado, con vaqueros anchos y top blanco, para compartir con el mundo su felicidad y su incipiente tripita.

Un posado natural con mensaje

“Breaking news coming soon!! Qué será, ¿girl or boy?”, escribió Isabelle Junot en su cuenta de Instagram junto a una fotografía tomada en el salón de su casa. En la imagen aparece con un crop top blanco de canalé, que deja al descubierto su vientre premamá, y unos pantalones vaqueros de corte relajado que lleva desabrochados y doblados por la cintura, creando un efecto muy “cool mom” que recuerda al estilo effortless que tanto la caracteriza.

El look se completa con unas zapatillas tipo mocasín de ante beige y un gesto divertido, sosteniendo un periódico en la mano, en una pose que mezcla humor, cercanía y sofisticación casual. Junot demuestra así que la moda premamá también puede ser fresca, sencilla y con mucha actitud.

La elegancia del estilo sin artificios

A diferencia de otras celebrities que eligen sesiones profesionales o producciones elaboradas para compartir noticias así, Isabelle ha optado por un posado casero y natural, que refleja su estilo de vida relajado y su gusto por la moda sencilla pero con intención. La combinación del vaquero “baggy” con el top blanco básico se ha convertido en su uniforme más reconocible: cómodo, práctico y lleno de personalidad.

El detalle de llevar el pantalón desabrochado no solo resalta su embarazo, sino que transmite una imagen real y honesta de la maternidad, alejada de la perfección artificial de las redes. Su melena suelta y el maquillaje natural completan un look de estética “clean girl” que se alinea con las tendencias más actuales.

Segundo embarazo y nuevo capítulo familiar

Tal y como ha confirmado el entorno de la pareja, los marqueses de Cubas esperan su segundo hijo. La noticia ha sido recibida con entusiasmo en redes sociales, donde muchos amigos y seguidores han llenado la publicación de felicitaciones y buenos deseos. Según ha revelado Vanitatis, Isabelle se encuentra ya en el segundo trimestre de gestación, y todo apunta a que la familia Falcó-Junot vivirá un año especialmente ilusionante.

Este nuevo embarazo llega después del nacimiento de su primera hija, con la que la pareja ha formado una familia discreta pero muy unida. Con esta tierna imagen y su look desenfadado, Isabelle Junot demuestra una vez más que su estilo une moda, naturalidad y emoción en partes iguales.