Las gafas de ver que marcarán tendencia este otoño-invierno 2025-2026: elegancia con mirada propia

Las gafas de ver han dejado de ser un simple accesorio funcional para convertirse en una pieza clave del armario contemporáneo. Lejos de ocultarse, ahora se lucen con orgullo: monturas que hablan de personalidad, seguridad y estilo.

En las pasarelas y el street style, los modelos más potentes del otoño-invierno 2025-2026 confirman esta transformación. Desde las monturas gruesas de pasta en tonos carey o negro carbón —favoritas de las insiders— hasta los diseños metálicos tipo aviador, inspirados en la estética ochentera, las gafas se reinventan como el complemento definitivo para elevar cualquier look.

Ya pudimos captar esta tendencia en el desfile de Saint Laurent para primavera-verano 2025, en los desfiles de Chloé bajo la dirección de Chemena Kamali, o en las últimas colecciones de Valentino de Alessandro Michele, donde este accesorio dejaba de ser un simple complemento para convertirse en el protagonista indiscutible de los outfits más impactantes.

El aire intelectual chic también regresa con fuerza gracias a las formas ovaladas, que recuerdan a los iconos de los 90 y se adaptan al espíritu sofisticado de la tendencia Office Siren. Y para quienes buscan una versión más refinada, las monturas estilo Bayonetta, con varillas finas que rodean sutilmente la oreja, añaden un toque sensual y elegante al estilo de oficina.

En pocas palabras, las gafas de ver se han convertido en el accesorio imprescindible de la temporada, capaz de combinar funcionalidad y estilo. Más allá de corregir la vista, transmiten personalidad y confianza, convirtiéndose en un reflejo de la actitud de quien las lleva. Este otoño-invierno, elegir una montura llamativa deja de ser solo una necesidad y pasa a ser una declaración de moda. La inspiración ya no surge únicamente en las ópticas, sino en las pasarelas, donde los diseñadores marcan las tendencias que dominarán la temporada.