Muere Paul Costelloe a los 80 años: el diseñador de moda irlandés que impulsó el estilo de Diana de Gales

El sector de la moda está de luto: este 22 de noviembre ha fallecido Paul Costelloe a los 80 años. El diseñador de moda irlandés se ha consagrado como una de las figuras más consolidadas de la industria dentro del panorama internacional, dejando un legado de estilo. Lo cierto es que deja un vacío enorme en dicho sector, pero también una serie de referencias inolvidables.

Consolidó su formación entre Milán, París y Nueva York hasta conformar su propia marca en 1979 bajo el nombre Paul Costelloe Collections. Uno de sus sellos identificativos era el uso de tejidos de alta calidad gracias a su afán desde muy pequeño, así como a la herencia familiar, hasta su producción en la región italiana de Ancona. Desde entonces, no solamente ha abarcado la indumentaria femenina o masculina, sino que ha llegado mucho más allá hasta tener presencia en homeware, accesorios para el hogar y complementos. En sí mismo, estableció una fusión entre lo más clásico con lo más contemporáneo con un guiño a sus raíces irlandesas.

El diseñador personal de Diana de Gales

Uno de los fenómenos que le ayudó a impulsar su visibilidad como diseñador de moda fue trabajar con la mismísima Diana de Gales. Desde la década de los 80 hasta su fallecimiento en 1997, siempre estuvo presente en la mayoría de los atuendos como encargado de hacerle triunfar con un estilo que todavía se recuerda. Comenzó a establecer el legado de estilo de la royal con cortes rectos y líneas impolutas, donde destacaban las combinaciones de dos piezas.

Diana de Gales con un look de Paul Costelloe. Gtres

Paul Costelloe entendía a la perfección en el equilibrio que debía tener Lady Di en cuanto a los códigos de vestimenta y el protocolo en relación con su fondo de armario. Consiguió destacar esa faceta más moderna, actual y en sintonía con las tendencias del momento siguiendo la línea sofisticada que debía tener una princesa. Tejidos de tweed, materiales fluidos, que se enfundaban perfectamente a su silueta con estampados clásicos y una gama de colores tanto neutra como más vibrante.

Su presencia en la Semana de la Moda de Londres

Fiel a sus raíces, desde 1984 ha desfilado en uno de los grandes eventos de la moda como es la Semana de la Moda de Londres. Hasta hace poco conocimos la colección de otoño-invierno 2025/26 siguiendo la esencia romántica, fluida y como estar en un cuento de hadas que tanto le caracteriza.

Desfile de Paul Costelloe. Gtres

Las colaboraciones con empresas o entidades

Paul Costelloe no se limitaba a crear colecciones, sino que iba mucho más allá. A lo largo de su vida ha colaborado con empresas o entidades confeccionando los uniformes, como de British Airways o Delta, así como también de equipos deportivos, como el olímpico irlandés. Asimismo, ha contado con licencias con otras marcas irlandesas, como Dunnes Stores, un hecho que facilita a toda la sociedad a conseguir una de sus prendas o accesorios de una manera más asequible.

Paul Costelloe Gtres

A día de hoy, sigue siendo una firma irlandesa familiar, en la que sus hijos participan en la gestión o el diseño de sus colecciones. Este sábado nos deja uno de los grandes maestros que lleva protagonizando un legado de estilo desde finales de los 70. Porque Paul Costelloe ha hecho grandes avances en el sector de la moda.