Tamara Falcó sorprende con el traje estampado más original de la primavera que aman las chicas madrileñas

Tamara Falcó ha salido de su zona de confort, y lo ha hecho con este traje estampado de firma española que es ideal para la primavera y con el que se olvida de los tonos neutros. Mirto es la firma de este traje, una empresa de moda familia que nació como camisería en 1956 que ha ampliado horizontes y que apuesta por la excelencia. Cuenta con un Premios Nacionales de la Moda como Mejor Pyme y está presente en más de 25 países en tiendas multimarcas y con sus propios corners. Una etiqueta que está en el armario de la Reina Letizia y también en el de su compañera de tertulia en 'El Hormiguero', Nuria Roca. Lejos de su estilo más clásico, la marquesa de Griñon ha apostado por este traje y camisa estampadas para un desayuno con una de las marcas de belleza de la que es imagen. Porque aunque estemos acostumbradas a ver a Tamara Falcó con prendas de colores neutras, siguiendo el estilo clásico de las chicas de Madrid, ahora ha querido arriesgar con este estampado, que nos parece ideal para la primavera.

Un conjunto tres piezas de chaqueta, camisa y pantalón a juego con este estampado floral de lo más original y su tejido 100% tweed. Un conjunto de Tamara Falcó que va desde los 390 euros de la chaqueta, pasando por los 275 euros de la camisa y concluyendo con los 295 euros del pantalón. Un 'total look' no apto para todos los bolsillos, pero con el que la hija de Isabel Preysler ha triunfado en su publicación de Instagram. Aunque si nosotras nos tuviéramos que quedar con una sola prenda, lo haríamos con la blazer que nos parece de lo más original para combinar con un look con jeans de tiro, camisa blanca y alpargatas de cuña, o un estilismos más elegante con pantalones blancos de pinzas, top blanco y unas sandalias. Un look de Tamara Falcó con el que puedes ir a la oficina o a cualquier evento de primavera, que no sea una boda, por el fondo blanco del estampado.

Chaqueta de algodón estampado botánico, de Mirto (390 euros)

Chaqueta estampada. Mirto

Una chaqueta en tonos vibrantes, estampado y tejido exclusivo. Que como dicen en la web de la marca, alegra tus looks de oficina o crea tu firma de estilo para momentos de ocio. Chaqueta sastre 100% tweed algodón estampado botánico con cierre con botones, dos bolsillos parche y abertura en puños con botones con la que Tamara Falcó ha salido de su zona de confort.