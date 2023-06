El look más rompedor del verano es este con el que Paula Echevarría ha deslumbrado en Marbella

Paula Echevarría se encuentra en Marbella, dándonos envidia a toda y disfrutando del buen tiempo que no sabemos cuándo llegará por fin para quedarse, junto a su pareja Miguel Torres. Vaya a dónde vaya, la actriz no deja de sorprendernos y enamorarnos a partes iguales con cada uno de sus looks. Lo hizo al mostrarnos los jeans con los que fue de cena en la ciudad malagueña el jueves y lo ha vuelto a hacer ahora, enseñándonos cuál es el vestido efecto tipazo ideal para cualquier plan de viernes noche este verano. Paula ha optado por un vestido de Jet Set, la nueva colección de la firma española Andrew Pocrid, inspirada en la opulencia y los excesos de la jet set marbellí de los años 80. Se trata de un exclusivo diseño prêt a porter de corte midi, con cuello halter y decorado con cadenas doradas y estampado animal print, pero de momento no está disponible en la web de la firma.

La actriz se ha unido a la tendencia de las sandalias metalizadas y ha completado su look con las Xandri Apple, unas sandalias de piel metalizada y de 17 centímetros de altura, que pertenecen a una colección cápsula del diseñador Andrew Podrid para Lodi Shoes. Se cierran al tobillo mediante una pulsera de hebilla e incluyen plantilla new gel para mayor comodidad en todas las pisadas. En cuanto al bolso, Paula Echevarría optó por el clásico Lady Dior, confeccionado en Italia a partir de piel de cordero en color negro y decorado con detalles metálicos dorados, un modelo atemporal perfecto para aportar sofisticación a cualquier look, tanto casual como más sofisticado.

Sandalias Xandri Apple, de Lodi (235€)

Sandalias Xandri Apple Lodi

Bolso pequeño Lady Dior My ABCDior, de Dior (4.900€)

Bolso pequeño Lady Dior My ABCDior Dior

Y es que nos hemos enamorado demasiado de este look tan rompedor de Paula Echevarría y estamos pensando si copiarlo o adaptarlo a nuestro estilo (sin que se nos salga demasiado de nuestro presupuesto, siendo sinceras) para las cenas más especiales que nos esperan este verano.