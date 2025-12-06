Maribel Verdú derrocha estilo a sus 55 años con el vestido negro reinterpretado en Marrakech

Maribel Verdú acaba de dar una lección de moda a sus 55 años. Ahora que se acercan las fiestas, nada mejor que una dosis de inspiración cuando no sabemos cómo vestir elegantes, pero sin ser nada aburridas. ¿Lo más confiado? El clásico little black dress, pero con una reinterpretación más que sensata que nunca.

La actriz española ha asistido al Festival de Cine de Marrakech 2025, donde ha otorgado el premio honorífico al director Guillermo del Toro. Uno de los momentos más especiales donde las editoras de moda hemos aprovechado para analizar minuciosamente el estilismo de Maribel Verdú en el Festival de Cine Marrakech. Versátil, favorecedor y perfectamente idóneo para los looks de Navidad. Porque como siempre consigue, ha fusionado la máxima sofisticación con las tendencias actuales que más veremos en 2026.

El clásico minivestido negro a su estilo

A estas alturas, todas sabemos que necesitamos un minivestido negro en nuestro fondo de armario. No es cuestión de capricho, se trata de un salvavidas que nos saca de muchos apuros cuando no tenemos nada que ponernos o no tenemos inspiración. Pues bien, ademas de todo ello, también se ha convertido en todo un esencial que consigue el éxito en las alfombras rojas. Y Maribel Verdú ha vuelto a protagonizar uno de los momentazos de la noche.

No se conforma con escoger cualquier estilismo que cumpla con los códigos de vestimenta de la noche. Va mucho más allá. A lo que podríamos encontrar como un sencillo diseño, le ha sumado detalles que marcan la diferencia. Estamos hablando de un vestido de cuello halter, uno de los escotes más favorecedores que dejan a la vista las clavículas, que sigue de un cuerpo perfectamente ajustado a la silueta hasta terminar con un largo mini con dos bolsillos superpuestos.

Maribel Verdú. Gtres

Lo más llamativo ha sido una falda de vuelo semitransparente que ha dado un movimiento ligero y delicado al estilismo. Sin ninguna duda, un añadido de lo más inteligente para acentuar ese aire sofisticado, pero sin olvidarse de llevarlo a la actualidad y siguiendo el protocolo de un evento de noche.

Unos pendientes joya maximalistas

Maribel Verdú no se ha conformado por triunfar con este maravilloso vestido negro, sino que también ha derrochado estilo con unos pendientes joya. De estilo maximalista, coloridos y con inspiraciones al lujo que aporta todo en un estilismo. Se tratan de un modelo largo que caen de un péndulo en verde esmeralda hasta acabar en una forma en diamante en acabado en dorado y blanco. Sin ninguna duda, un tesoro en el cualquier joyero que arregla cualquier look en cuestión de segundos.

Maribel Verdú. Gtres

Maribel Verdú ha vuelto a convertirse en una de las mejores vestidas de una alfombra roja. Por lo que, si no sabes qué ponerte esta Navidad, la actriz ha dado una lección de moda sensata, cómoda y favorecedora.