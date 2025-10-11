Marta Sánchez confirma las botas altas más llevadas de este otoño con look bohemio y accesible

Ni bailarinas ni deportivas, el calzado del otoño-invierno 2025/26 serán las botas de tacón altas. No lo decimos nosotras, sino una sabia de la moda como es Marta Sánchez, la artista que nos ha compartido unas fotografías vía redes sociales donde hemos descubierto su último look bohemio. Porque como decimos, no es únicamente una voz reconocible en la industria de la moda, sino una de las figuras españolas más inspiradoras en cuanto a moda y tendencias se refiere.

El estilo boho chic se ha convertido en su herramienta más fuerte a la hora de expresarse en la indumentaria, siendo los accesorios western uno de sus sellos identificativos, como las botas de todo tipo. Le hemos visto con los modelos de estilo cowboy, de ante o de efecto arrugado como bien se están llevando ahora mismo. Sin embargo, nos ha descubierto una de las más confiables, que nunca pasan de moda y siempre es sensato y necesario tener en el armario para cualquier emergencia estilística. Sin ninguna duda, un calzado que refleja seguridad en sí misma con empoderamiento a través de un estilo que irradia confianza.

Las botas que más se llevarán este otoño, según Marta Sánchez

En ningún momento ponemos en duda el triunfo de las botas cowboy, una de las que también se llevarán esta temporada. Pero, si existe un modelo que sí o sí siempre serán las reinas de nuestro zapatero serán las botas de tacón alta de efecto cuero. Sí, así lo ha hecho evidente Marta Sánchez y así lo ha mostrado en su última publicación de Instagram. Además de ser atemporales y con capacidad de combinación absoluta, una vez más ha optado por diseños de calidad en materiales nobles con tacón alto que estiliza las piernas, pero que es totalmente compatible con la comodidad.

Destacan por una caña ligeramente ajustada en punta en redonda y decorativos como son botones de acabado en dorado en el lateral. Se tata de una propuesta de la firma de lujo Marc Jacobs que ahora mismo solamente encontramos en plataformas de segunda mano.

Con un look bohemio, su estilo identificativo

Con permiso de Eugenia Martínez de Irujo o Sara Carbonero, Marta Sánchez se ha posicionado como una de las referentes del estilo bohemio. En cada aparición pública o en sus looks que nos muestra en Instagram, hace honor a esta estética que tan de moda está en esta temporada. No solamente sabe interpretar sus guías, sino que juega con las proporciones, texturas, cortes, estampados o colores para triunfar con estilismos que son una inspiración para miles y miles de mujeres. Esta vez, nos ha cautivado con prendas que son fáciles de encontrar o que directamente tenemos en nuestro armario. Y es que estamos hablando de un jersey de punto fino en beige junto con una falda midid de tablas en negro, un binomio perfecto para destacar estas botas altas.

La cantante ha vuelto a sorprendernos con una de las tendencias de otoño e invierno que más están siendo presentes. Toda una señal o indirecta para que te hagas con este calzado que te solucionará todos los looks.