Amelia Bono combina los shorts lenceros más virales con las botas moteras de Zara que todas quieren

Hay pocas personas capaces de mezclar piezas tan diferentes con tanta naturalidad y estilo como Amelia Bono. La empresaria e influencer ha vuelto a demostrar por qué es una de las mujeres más copiadas de nuestro país con su último look, una combinación inesperada y totalmente irresistible que mezcla feminidad y rebeldía a partes iguales: shorts lenceros y botas moteras.

Un estilismo que podría parecer arriesgado sobre el papel, pero que en Amelia funciona a la perfección gracias a su dominio absoluto del equilibrio entre lo sofisticado y lo casual. Una fórmula ganadora para este otoño que ya apunta a convertirse en tendencia.

Los shorts lenceros: el nuevo básico femenino

La pieza estrella del look son unos shorts de estilo lencero en tono amarillo mantequilla de Zara, con detalles de encaje y acabado satinado, que recuerdan a las clásicas enaguas o a una falda slip. Amelia los combina con una camiseta blanca básica, logrando ese contraste tan suyo entre lo delicado y lo relajado.

Amelia Bono con look de otoño. Instagram @ameliabono

El resultado es un outfit con un punto atrevido, pero que sigue siendo elegante y fácil de adaptar a diferentes contextos. Este tipo de prenda, que ya vimos en pasarela como una de las grandes apuestas de la temporada, se cuela ahora en el street style como el nuevo comodín de los looks más frescos y femeninos.

La blazer y las botas: el toque rock que equilibra el look

Para restarle dulzura al conjunto, Amelia añade dos piezas clave: una blazer negra oversize y unas botas moteras negras de Zara, que aportan ese aire urbano y desenfadado que tanto la caracteriza. La americana le da estructura y sobriedad al look, mientras que las botas aportan personalidad y hacen que el conjunto funcione tanto para el día como para una cena o plan informal por la noche.

No es la primera vez que Amelia Bono apuesta por las botas moteras de Zara, uno de los modelos más buscados del otoño por su versatilidad y estética cañera. Este tipo de calzado se ha convertido en su seña de identidad, ya que combina a la perfección con vestidos, faldas midi o shorts como en este caso.

El secreto del estilo de Amelia

Fiel a su estilo natural y sin artificios, Amelia completa el look con joyas doradas en clave maxi, un bolso negro cruzado y el cabello suelto, dejando que la sencillez y el brillo de la piel hagan el resto. El resultado es un look relajado pero rotundo, que mezcla comodidad y tendencia con esa elegancia despreocupada que tanto inspira a sus seguidoras.

Con este estilismo, Amelia Bono confirma que los shorts lenceros son una de las prendas más virales de la temporada, especialmente cuando se combinan con botas moteras y blazer negra. Una mezcla de estilos que define a la perfección el nuevo “sexy urbano” y que, sin duda, veremos repetirse en muchos armarios este otoño.