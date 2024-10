Los mejores looks de la Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias

Se acerca un día repleto de nervios, emoción e ilusión. El próximo viernes 25 de octubre tendrá lugar los Premios Princesa de Asturias 2025 en el Teatro Campoamor de Oviedo, donde nos reencontraremos con todos los integrantes de la Familia Real española. No solamente se trata de un evento nacional expectante por la entrega de los galardones en las categorías de Arte, Ciencias, Letras o Deporte; sino también por un motivo que incluye a la Princesa Leonor. Esta edición coincide con el décimo aniversario del nombramiento de la heredera al trono como Presidenta de Honor de la Institución, por lo que próximamente disfrutaremos de un fin de semana de doble celebración. No obstante, tenemos muchas pruebas y cero dudas de que uno de los temas más conversados serán los looks de la Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias. En los últimos años, la monarca ha sido la clara protagonista de dicho acontecimiento a causa de la apuesta por todos los estilismos que reflejan una evolución en su fondo de armario. Lo cierto es que, durante su debut, vimos a una royal con estilismos juveniles y coquetos acordes con su edad. No obstante, a partir de 2020, aproximadamente, observamos una serie de propuestas estilísticas que no pasaron desapercibidas por la sociedad, así como destacaron por el uso de las tendencias de la temporada correspondiente.

De la misma manera que los mejores looks de Letizia en los Premios Princesa de Asturias son creaciones de diseñadores españoles (como Juan Vidal, Felipe Varela o Pertegaz), su hija también apuesta por ellos en este acontecimiento. En las últimas ediciones ha confiado en las talentosas manos de Moisés Nieto, Simorra, Miphai o Laura Bernal para ser titular de todos nuestros artículos sobre sus espectaculares atuendos. Si hablamos de los estilismos que la Princesa Leonor ha llevado en los Premios Princesa de Asturias, debemos hacer mención de la preferencia de los vestidos de corte midi o de los zapatos de tacón sensato que más favorecen las piernas. No obstante, también ha heredado el amor de Letizia por los trajes sastres y así nos lo demostró en la edición de 2022 con el más icónico en fucsia. A continuación, nuestra redacción ha seleccionado los mejores looks de Leonor en los Premios Princesa de Asturias y son los siguientes.

Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2023: vestido de cuerpo en tweed y falda plisada de Moisés Nieto

Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2023. Gtres

En la edición pasada, la Princesa Leonor deleitó con uno de sus conjuntos más inesperados del diseñador español Moisés Nieto. Esta vez, mostró una faceta más adulta con un modelo de lo más clásico y sofisticado, propio del estilo de la Reina Letizia. Se trató de un vestido marino confeccionado por un cuerpo de tweed con detalle estilo péplum en la cintura y falda midi plisada. Se desvinculó de las bailarinas para confiar en zapatos destalonados de tacón sensato, así como en los pendientes de oro blanco, diamantes y topacios Sky Blue.

Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2023: vestido camisero con transparencias y bordados de Simorra

Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2023. Gtres

En el mismo año, también dio mucho de qué hablar con el icónico vestido rosa de la firma española Simorra. No cabe duda de que fue uno de los estilismos más acertados, sobre todo, por su colorimetría, ya que es una de las que más favorece a su rostro. Deslumbró con un vestido camisero midi en fil coupé repleto de transparencias y encajes que combinó con los zapatos de tacón en nude favoritos de su madre.

Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2022: vestido de estampado llamativo bicolor de Michael Kors y pendientes de Chanel del tocador de Letizia

Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2023. Gtres

La Princesa Leonor se olvidó de las marcas españolas en los Premios Princesa de Asturias 2022 para impresionar con un diseño de Michael Kors. De la misma manera que Letizia tiene una relación especial con Carolina Herrera en los eventos de este calibre, Leonor dio una oportunidad a la firma estadounidense para presumir de este vestido con estampado llamativo en blanco y negro, con manga larga y corte midi. Elevó el look con zapatos de tacón de efecto charol y pendientes de Chanel prestados del tocador de su madre.

Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2022: con traje de dos piezas en fucsia de Laura Bernal y zapatos de tacón de Carolina Herrera

Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2022. Gtres

En los mejores looks de Leonor en los Premios Princesa de Asturias también hay cabida para los trajes más favorecedores. En 2022, también, nos dejó boquiabiertos con este traje de dos piezas en fucsia firmado por Laura Bernal. Se compuso de americana con hombreras, de silueta ligeramente recta y de pantalón fluido de efecto tipazo. Para dar un toque en contraste al look, optó por un top lencero en negro que se dejaba entrever debajo de la blazer, a juego con el bolso de mano. En cambio, siguió la tonalidad del traje con los zapatos de tacón de Carolina Herrera.

Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2022: vestido de escote cruzado con hombros descubiertos de Miphai

Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2022. Gtres

Si hablamos de los mejores looks de la Princesa Leonor, debemos mencionar este vestido de invitada de Miphai. Nos estamos refiriendo al diseño de escote cruzado y hombros al aire, con cintura ajustada y falda de vuelo protagonizado por otras de las tonalidades que más luz le da al rostro, como es el azul bebé. Esta vez, elevó la vestimenta con zapatos destalonados de tacón sensato de efecto charol en nude de Carolina Herrera, pendientes muy discretos y su peinado fetiche.

Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2021: minivestido de silueta recta con vuelo de la firma Bgo & Me

Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2021. Gtres

Los Premios Princesa de Asturias 2021 marcaron un antes y un después en el estilismo de la Princesa Leonor. A partir de esta edición comenzamos a ver looks más adultos, como este modelo de estampado geométrico de Bgo & Me. Se trató de una alternativa de silueta recta mini con vuelo y manga abullonada conjuntada con zapatos de tacón en punta y joyería de diseño muy sutil.

Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2020: traje de dos piezas en color 'nude' con brillos

Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2020. Gtres

Hablamos de una edición excepcional a causa de la incorporación de las mascarillas a causa del coronavirus. Leonor se decantó por un conjunto en color champagne de lo más exclusivo y glamuroso. Constó de una parte superior repleta de pedrería y mangas francesas y de una falda midi rematada con pedrería a juego. Definitivamente, lo que más llamó la atención fue la aparición de la heredera al trono con sus primeros zapatos de tacón, desvinculándose de sus bailarinas más confiadas.

Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2019: vestido blanco de línea recta y abrigo de estampado étnico multicolor

Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2019. Gtres

Uno de los looks más originales de Leonor. Se trató de un vestido de corte midi de cuello redondo en color crema. Lo combinó con un espectacular abrigo de espiga estampado en tonos azules, rojos y amarillos a juego con bailarinas planas.

Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2019: vestido corto en color rosa empolvado de manga francesa

Leonor en los Premios Princesa de Asturias 2019. Gtres

Hablamos de uno de los primeros estilismos de la Princesa Leonor en los Premios Princesa de Asturias. Apostó por un vestido protagonizado por dos tonalidades en rosa, el añadido de un cinturón y un pequeño detalle plisado en la falda. Eso sí, también con bailarinas.

No cabe duda de que la Princesa Leonor ha tomado el protagonismo durante las últimas entregas de los galardones de los Premios Princesa de Asturias con sus estilismos hipnóticos, con los que ha demostrado una evolución estilística.